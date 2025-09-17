ТСН в социальных сетях

Мужчина поймал жену на сексе с 15-летним пасынком: чем это обернулось

Бывшая медсестра попала за решетку после того, как муж застал ее за сексом со своим несовершеннолетним сыном.

Алексис фон Йейтс с мужем Фрэнком и в тюрьме

Во Флориде (США) мужчина застал свою 35-летнюю жену Алексис фон Йейтс во время секса с ее 15-летним пасынком. После этого женщина потеряла лицензию медсестры и дело дошло до суда, подробности которого впечатляют.

Об этом сообщает New York Post.

Подробности преступления

Инцидент произошел 26 июля 2024 года. Муж фон Йейтс, Фрэнк, вернулся домой в Окали после работы в ночную смену и застал жену за половым актом со своим сыном-подростком во время просмотра фильма ужасов. Удивленный подросток выбежал в ванную комнату, в то время как полностью голая Алексис пряталась под одеялом.

Согласно информации, фон Йейтс якобы сказала парню, что она «возбуждена» после того, как «две недели не занималась сексом, и у нее были месячные». Женщина утверждала, что пасынок напомнил ей о ее муже в молодости, но сказала парню остановиться после того, как они начали целоваться и заниматься оральным сексом.

Однако, согласно письменным показаниям об аресте, «ребенок-жертва сказал своему отцу, что это неправда, сказав, что она стонет перед ним, и сказал ему продолжать».

Фон Йейтс была арестована в ноябре, после чего ее лицензия медсестры была аннулирована.

Какое наказание получила женщина за секс с пасынком?

Бывшая медсестра была приговорена к 24 месяцам в государственной тюрьме, за которыми последуют два года общественного надзора и 10 лет испытательного срока, в течение которых женщина будет зарегистрирована как сексуальная преступница. Информация об этом содержится в судебных документах.

Согласно видео Court TV, накрашенная и одетая в черную водолазку Алексис сохраняла «каменное лицо», когда судья Пятого судебного округа Флориды Тимоти Маккорт выносил приговор.

Алексис фон Йейтс во время судебного заседания

Изначально фон Йейтс было предъявлено обвинение в сексуальном насилии лицом, имеющим семейные полномочия, но соглашение о признании вины смягчило обвинение до «развратных действий в отношении ребенка в возрасте от 12 до 16 лет», как указано в судебных протоколах. Женщина не возражала против обвинения.

Она также должна отработать 200 ч. общественных работ и оплатить штрафы и судебные сборы. Отмечается, что первоначальное обвинение в насилии, которое является тяжким преступлением первой степени, могло предусматривать пожизненное заключение и штраф в размере 10 тыс. долл.

Маккорт одобрил соглашение о признании вины после консультаций с 16-летней жертвой и матерью подростка, которые, согласно решению суда, «на сто процентов согласились с приговором».

Во время слушания по приговору возмущенная мать подростка выступила с заявлением и назвала фон Йейтс «кровососущей педофилкой», которая домогалась и насиловала ее сына. Женщина также назвала бывшую медсестру «трусихой», которая не испытывала никакого раскаяния за свои «мерзкие действия». Мать парня сказала, что ее сына «подвели и обидели те, кто должен был бы его защитить», и сообщила, что подросток не разговаривает со своим отцом с момента инцидента.

Фон Йейтс было приказано не контактировать с пасынком, после чего на нее надели наручники и вывели из зала суда.

К слову, в Израиле 43-летняя учительница английского языка занялась сексом с тремя 11-классниками, пока ее муж был в армии. Согласно израильскому закону, 17-летние считаются взрослыми в отношении половых отношений по согласию. Дело закрыли, но учительницу пожизненно лишили профессиональной лицензии и отстранили от работы в системе образования.

