Мужчина поймал жуткую рыбу-монстра, которая атакует крокодилов (фото)

Тигровая рыба / © скриншот с видео

Британцу Гари Ньюмену во время рыбалки в Конго удалось поймать действительно уникальную добычу — огромную тигровую рыбу, у которой репутация опасного хищника. Такие рыбы способны нападать даже на небольших крокодилов.

Об этом сообщает Mirror.

48-летний Ньюмен проявил особую осторожность, когда поднимал добычу из воды. Рыба, которая внешне напоминает доисторического монстра, отличается острыми, как бритва, зубами. Ее часто называют африканским аналогом пираньи, однако эта рыба значительно больше и гораздо агрессивнее.

У хищника 32 зуба, подобные по размеру зубам большой белой акулы. Известно, что такие рыбы способны нападать даже на небольших крокодилов. Научное название вида — Hydrocynus goliath, а местные жители на суахилийском называют его «мбенга».

Гигантская тигровая рыба также имеет важное значение для питания и экономики африканских стран.

Во время рыболовного путешествия на реке Конго Гари поймал хищника весом 74 фунта (около 33,5 кг). Для этого он использовал в качестве наживки мертвую рыбу-бульдога.

Гэри Ньюмен со своим монструозным уловом в реке Конго

«Я спустил поплавок возле лодки, и наживка пробыла в воде всего минуту, когда ее резко потянуло вниз. Рыба рванула очень быстро, как это и свойственно голиафам, и по весу, когда я подсек, а также по тому, что она не выпрыгнула, я понял — это большая рыба. Было несколько напряженных моментов. После примерно пятиминутной борьбы я наконец истощил рыбу, и она начала медленно подниматься на поверхность. Быстро стало понятно, почему она так весила: это был действительно большой экземпляр, который к счастью сразу попал в сеть. Мы были близко к берегу, поэтому сразу вынесли рыбу туда, взвесили — 74 фунта — и сделали несколько быстрых фото. Несмотря на свой грозный вид, это очень деликатный вид», — рассказал рыбак.

После взвешивания и нескольких фото на память мужчина выпустил трофей обратно в воду.

Этот вид обитает в бассейне реки Конго. Впервые его описали европейцы в 1898 году, когда французский исследователь Буленже наткнулся на ужасающего хищника.

В компании Boroma Fishing&Mbenga Congo, которая организовала экспедицию, назвали этот улов необычайным:

«Огромные поздравления Гари Ньюмену за исключительный улов гигантской тигровой рыбы — 74-фунтового монстра из величественной Конго. Блестящая работа!»

К слову, ранее рыбак Линь Ицзюнь выловил уникальный трофей в водах между Тайванем и Японией — черного тунца весом 216 кг. Этот гигантский улов может стоить до 67 тыс. фунтов стерлингов. Благодаря этому событию 48-летний рыбак стал местной знаменитостью.