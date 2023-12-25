Мужчина превратил родительский сарай в уютный домик: как он выглядит (видео)

В месяц он тратит всего 252 доллара.

Человек, живущий в сарае в саду своих родителей, рассказал, что это гораздо дешевле, чем жить в доме.

Пользователь TikTok поделился информацией о жизни в своем крошечном доме в видео, опубликованном на его канале.

В подписи к публикации говорится: "Кто сказал, что в сарае жить нельзя".

В видео пользователь делится кадрами снаружи своего сарая, выкрашенного в синий цвет, и небольшой террасы со столом, стульями и скамейкой.

Он сказал: "Подожди, ты скажешь мне, что я могу жить в сарае за 252 доллара и превратить его в дом?".

Затем он показал внутреннюю часть своего жилья. В основной части расположена большая двуспальная кровать, комод и тумбочка, телевизор, закрепленный на стене, а также растение в горшке. Рядом со спальней есть ванная комната с туалетом, раковиной и душем.

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В комментариях юзеры похвалили его за работу и поделились своим опытом:

Я сделала то же самое. Мы с моим парнем хотели сэкономить, поэтому построили дом позади дома моих родителей. Мы по-прежнему платим арендную плату, но экономим

У меня был дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, я развелся, мои дети выросли, поэтому я купил сарай, сделал его своим домом и сдал дом в аренду

Однако некоторые пользователи обратили внимание на то, что в доме мужчины нет кухни: "Это очень здорово! Но где твоя кухня? Это самая важная вещь в доме".

Напомним, женщина с двумя матками родила двоих детей в разные дни. Малыши появились на свет разными способами.

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