Мужчина превратил старый фургон в крошечный дом за небольшие деньги: фото до и после

Мужчина рассказал, как он превратил старый желтый фургон в уютную гостиницу на колесах.

Об этом пишет The Sun.

Том Литем, вдохновленный известным трендом "фургонной жизни" в социальных сетях, решил проявить творческий подход и сам попробовать кусочек жизни кочевников.

Итак, британец купил фургон за 8000 фунтов стерлингов, используя деньги, отложенные на залог за дом, и потратил еще 5000 фунтов стерлингов на проектирование и воспроизведение всей кухни и жилого помещения с нуля.

Мужчина превратил старый фургон в дом / Фото: thesun.co.uk

Чтобы вернуть деньги, Том выставил фургон одному из самых крупных мировых операторов на мировом рынке одноранговой аренды автодомов.

"Деньги были смесью обычных сбережений и наследства, которые должны были быть использованы как залог за дом. Моя невеста была не очень довольна: если бы мы не вернули деньги так быстро, меня, возможно, не было бы рядом, чтобы рассказать эту историю! После просмотра бесчисленных видеороликов о приключениях в автодомах я решил, что хочу попробовать это сделать сам. Поскольку новые автодома стоили десятки тысяч фунтов, я знал, что мне придется заняться переоборудованием собственного фургона. Я не только получил огромную награду, но и многому научился в плане навыков, изучая видеоролики на YouTube", – поделился он.

Мужчина превратил старый фургон в дом / Фото: thesun.co.uk

После месяцев напряженной работы по переоборудованию фургона и возврату денег Том сдал фургон в аренду.

Мужчина превратил старый фургон в дом / Фото: thesun.co.uk

Наряду с суперстильным интерьером в скандинавском стиле, в нем есть все необходимое для отдыха на природе: электроэнергия (подключение не нужно), душ с подогревом на открытом воздухе, большая двуспальная кровать с постельным бельем, солнечные батареи, туалет, холодильник и уличная мебель.

Мужчина превратил старый фургон в дом / Фото: thesun.co.uk

Том говорит: "Мне очень нравятся домашние интерьеры в скандинавском стиле, и я хотел передать ту же тему. Этот интерьер, кажется, подойдет куда угодно – это мобильная роскошная кабина".

Мужчина превратил старый фургон в дом / Фото: thesun.co.uk

Сам мужчина тоже путешествует в фургоне.

"В этом году мы планируем отправиться на несколько недель в Шотландию – это идеальное путешествие. Я очень горжусь тем, что я создал – теплый и уютный дом вдали от дома!".

Мужчина превратил старый фургон в дом / Фото: thesun.co.uk

Напомним, 91-летний миллионер ищет невесту. Он поделился своими критериями, по которым будет выбирать избранницу.

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