Мужчина пригласил на свадьбу 300 миллионеров и показал, сколько получил от них "халявы" — видео

Супругам прислали немало презентов.
Американец пригласил на свою свадьбу 300 миллионеров и похвастался подарками, полученными от богатых незнакомцев.
Так, Джимми фон Трон получил бесплатные тако, мороженое, подарочные карты и даже бытовую технику от знаменитостей и компаний.
В видео в своем TikTok он объяснил: "Я видел этот вирусный твит о приглашении миллиардеров на свадьбу, надеясь, что их секретарь пришлет вам свадебный подарок. Я на самом деле это сделал. Я погуглил самых богатых людей Далласа и пригласил их всех. Я оставлял записки типа "Я хотел бы снова увидеть вас, мне было так весело в прошлый раз", чтобы заставить их думать, что я действительно их знаю".
@jvtentertainment ЗАЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНО, ПОСТАНОВИТЬ ТЯ GIFT A BILLIONAIRE SENT TOMORROW #weddinginvites #weddinginspiration #weddingidea #weddingplanningtips ♬ original sound — JVT
Затем Джимми похвастался, что телеведущая Эрнест Т. Джонсон купила ему бытовую технику за 200 долларов, а актер Адам Сендлер прислал фото с автографом. Получила пара и открытку от 41 президента США Джорджа Буша.
@jvtentertainment thanks dubya! #Weddinginvites #weddinginspiration #weddingidea #weddingplanningtips ♬ original sound — JVT
Также известный ресторан презентовал супругам подарочную карточку на 250 долларов. Джимми и его избранница также получили ваучеры на бесплатное мороженое и от местной пищевой компании.
@jvtentertainment I LOVE ICE CREAM #weddinginvites #weddinginspiration #weddingidea #weddingplanningtips ♬ original sound — JVT
Многие поспешили прокомментировать схему мужчины. Пользователи разделились на два лагеря. Одни выразили свое восхищение, другие – написали негативные сообщения.
- Эй, это действительно круто
- Ты гений
- Это неприлично
- Отвратительно
Напомним, жених разоблачил на измене свою любимую и свидетеля. Как он отомстил прямо во время свадьбы.
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