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Мужчина пригласил на свадьбу 300 миллионеров и показал, сколько получил от них "халявы" — видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
6010
Время на прочтение
2 мин
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Мужчина пригласил на свадьбу 300 миллионеров и показал, сколько получил от них "халявы" — видео

Мужчина пригласил на свадьбу 300 миллионеров и показал, что они ему подарили / Фото: Pexels

Супругам прислали немало презентов.

Американец пригласил на свою свадьбу 300 миллионеров и похвастался подарками, полученными от богатых незнакомцев.

Так, Джимми фон Трон получил бесплатные тако, мороженое, подарочные карты и даже бытовую технику от знаменитостей и компаний.

В видео в своем TikTok он объяснил: "Я видел этот вирусный твит о приглашении миллиардеров на свадьбу, надеясь, что их секретарь пришлет вам свадебный подарок. Я на самом деле это сделал. Я погуглил самых богатых людей Далласа и пригласил их всех. Я оставлял записки типа "Я хотел бы снова увидеть вас, мне было так весело в прошлый раз", чтобы заставить их думать, что я действительно их знаю".

@jvtentertainment ЗАЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНО, ПОСТАНОВИТЬ ТЯ GIFT A BILLIONAIRE SENT TOMORROW #weddinginvites #weddinginspiration #weddingidea #weddingplanningtips ♬ original sound — JVT

Затем Джимми похвастался, что телеведущая Эрнест Т. Джонсон купила ему бытовую технику за 200 долларов, а актер Адам Сендлер прислал фото с автографом. Получила пара и открытку от 41 президента США Джорджа Буша.

@jvtentertainment thanks dubya! #Weddinginvites #weddinginspiration #weddingidea #weddingplanningtips ♬ original sound — JVT

Также известный ресторан презентовал супругам подарочную карточку на 250 долларов. Джимми и его избранница также получили ваучеры на бесплатное мороженое и от местной пищевой компании.

@jvtentertainment I LOVE ICE CREAM #weddinginvites #weddinginspiration #weddingidea #weddingplanningtips ♬ original sound — JVT

Многие поспешили прокомментировать схему мужчины. Пользователи разделились на два лагеря. Одни выразили свое восхищение, другие – написали негативные сообщения.

  • Эй, это действительно круто
  • Ты гений
  • Это неприлично
  • Отвратительно

Напомним, жених разоблачил на измене свою любимую и свидетеля. Как он отомстил прямо во время свадьбы.

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Дата публикации
Просмотры
6010
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