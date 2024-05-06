Мужчина принес домой 5000-летнюю вазу, которая "убила" свиней и взбунтовала против него село – фото

Люди требовали уничтожить вазу, прежде чем он передал реликвию музею.

Селяне в Китае восстали после того, как фермер откопал странную вазу, которая, по их словам, убила его животных и теперь "преследует" их местность.

Об этом пишет Daily Star.

Фермер из провинции Ганьсу наткнулся на 30-сантиметровую вазу с крышкой в форме человеческой головы. Жена отругала его за то, что он принес ее домой, опасаясь плохой приметы.

Мужчину, известного как Чжан, также критиковали соседи, считавшие, что ваза могла быть частью человеческого захоронения. Он сделал вид, что избавился от реликвии, и спрятал ее в свинарнике.

Ваза / Фото: Sanook

Через несколько дней "несколько свиней в хлеву, где он выращивал их в течение длительного времени, внезапно скончались по неизвестным причинам".

Ветеринар сказал, что свиньи умерли в результате свиного гриппа, но предрассудки возобладали над селянами и женой мужа, которая потребовала уничтожить вазу.

"Это может быть артефакт из предыдущей эпохи. Древность, которой более 5000 лет", — сказали Чжану археологи.

Чжан подарил вазу музею провинции Ганьсу. Было установлено, что она принадлежит культуре Среднего Яншао (тип Мяодигоу, около 4000-3500 лет до нашей эры).

Ваза / Фото: Sanook

Археологи в этом районе также обнаружили 4500-летний горшок в форме слона, 4000-летний горшок с изображением страуса и 3500-летний горшок, который, как говорится, украшен иллюстрациями мужских и женских половых органов.

Наиболее распространенным мотивом этого типа изделий гениталии, причем особое внимание уделяется точному изображению женских половых органов.

В марте в 2005 году было объявлено, что в Линтао, провинция Ганьсу, был найден горшок с изображением гениталий в возрасте 4500 лет.

Находка была описана как "имеющая большую ценность для изучения культов плодородия в древнем Китае".

Напомним, на Волыни обнаружили историческую достопримечательность времен Киевской Руси. Уникальная находка будет передана в Национальный музей истории Украины.

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