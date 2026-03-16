Мужчина принял письмо о выигрыше 30 млн евро за спам и удалил его: чем все закончилось

Лотерея / © Associated Press

Житель пригорода Мельбурна (Австралия) едва не потерял выигрыш в лотерею Powerball на 50 миллионов австралийских долларов (около 30 млн евро), когда случайно удалил письмо с сообщением о джекпоте.

Об этом говорится в материале Bild.

Мужчина получил электронное сообщение о победе, но решил, что это мошенничество, и удалил его. Лишь после того, как поступило повторное сообщение, он проверил свой билет и обратился к организаторам розыгрыша.

Победитель рассказал, что узнал свой выигрыш вечером, когда сидел дома и смотрел футбольный матч. Связаться с ним сразу не удалось, поскольку в профиле был указан старый телефонный номер.

Когда мужчина наконец открыл приложение и сверил выигрышную комбинацию чисел, он сразу позвонил компании-организатору лотереи, чтобы убедиться, что это не ошибка.

Счастливый билет стоил всего 6 долларов, а числа победитель выбрал случайным образом.

Несмотря на огромный выигрыш, мужчина заявил, что не намерен кардинально менять образ жизни. Он хочет купить дом для своей семьи, помочь детям с жильем и заняться работой, которая, по его словам, «приносит пользу обществу».

Напомним, обычный отпуск в Греции чуть не превратился для норвежца Оле Фредрика Свеена в сказку с миллионным состоянием. Однако из-за технического сбоя в системе национальной лотереи желанная финансовая свобода оказалась лишь цифровой иллюзией.

Ранее сообщалось, житель штата Айдахо, давний игрок в лотерею, сначала чуть не поверил в свою удачу, а затем получил еще больший сюрприз. Шон Клинглер из Айдахо думал, что выиграл 100 000 долларов в лотерею, но кассирша заметила отсутствие нулей. На самом деле его выигрыш составил 1000000 долларов.