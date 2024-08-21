Мужчина приобрел дом мечты и на следующий день сорвал джекпот – фото счастливчика

Шутка продавцов по поводу его игры в лотерею стала реальностью.

Мужчина с Северной Каролины, США, сорвал джекпот на следующий день после покупки дома.

Об этом пишет UPI.

Бенни Мерфи купил свой новый дом в Мебане всего за день до розыгрыша Cash 5 в четверг, 15 августа.

"Я закрыл соглашение по дому в среду", — сказал Мерфи. "Они пошутили о том, что выплата будет меньше, если я выиграю в лотерею".

В результате Мерфи выиграл 439 527 долларов, купив билет за доллар.

Бенни Мерфи / Фото: North Carolina Education Lottery

Он сказал, что его выигрыш пойдет на выплату долга за дом, оплату поездки на рыбалку и пополнение сберегательного счета.

Напомним, мужчина пошел за подарком другу на день рождения и разбогател на 4 миллиона долларов. Остановка в винном магазине стала судьбоносной.

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