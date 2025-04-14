Мужчина пришел на собеседование на 25 минут раньше и потерял работу

Собеседование / © unsplash.com

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Пунктуальность часто считается добродетелью, особенно когда речь идет о собеседованиях. Однако недавнее вирусное сообщение на LinkedIn вызвало жаркие дебаты в Сети после того, как владелец бизнеса заявил, что он отказал претенденту на работу за то, что тот пришел на собеседование слишком рано.

Мэтью Прюэтт, владелец клининговой компании в Атланте, поделился своим опытом, рассказав, что кандидат на должность офисного администратора пришел на 25 минут раньше запланированного времени – именно это стало основным фактором, повлиявшим на его решение не нанимать претендента на работу.

«На прошлой неделе у меня был кандидат, пришедший на собеседование на 25 минут раньше. Это стало основным решающим фактором, почему я не взял его на работу», — написал Прюэтт, приглашая высказать свое мнение о том, уместен ли приход на собеседование «значительно» ранее запланированного срока.

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Сообщение бизнесмена / © apparat

Когда сообщение начало набирать популярность, Прюэтт объяснил причину, отметив, что, хотя прийти немного раньше, как правило, желательно, опоздание может свидетельствовать о плохом тайм-менеджменте или нехватке социальной осведомленности. «Приходить рано – это хорошо. Чрезвычайно ранний приход может свидетельствовать о том, что человек не умеет считать время или ожидает, что ему приспособятся. Это также заставило меня почувствовать спешку», — объяснил он, добавив, что в его маленьком офисе ранний приход вызвал дискомфорт, поскольку кандидат мог подслушать деловые разговоры.

Бизнесмен подчеркнул, что этикет собеседования обычно позволяет кандидатам приходить на пять-пятнадцать минут раньше, но все, что выходит за рамки этого времени, может быть воспринято как невнимательность.

Пост быстро стал вирусным, разделив мнения пользователей. Одни поддержали позицию Прюэтта, другие поспешили защитить кандидата: «Совершенно нет. Что за нелепая оценка. Отправьте его ко мне. Я немедленно возьму его на работу», «А если его единственным транспортом был автобус или он не мог контролировать время своего прибытия? Он сделал то, что должен был сделать, чтобы не опоздать».

Напомним, о чем категорически нельзя говорить во время собеседования.