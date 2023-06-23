Мужчина притворялся экстрасенсом и обманул миллионы людей: что он делал и какую сумму выманил

Теперь ему грозит 280 лет тюрьмы.

Фальшивому экстрасенсу грозит 280 лет тюрьмы за мошенничество на сумму более 175 миллионов долларов.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Патрис Раннер в течение двух десятилетий руководил схемой мошенничества с использованием почты, которая предназначалась для уязвимых людей с письмами якобы от экстрасенса.

Министерство юстиции США заявило, что Патрис был признан виновным в обмане миллионов часто уязвимых людей в ходе многолетней схемы массовой рассылки.

57-летний мужчина, имеющий двойное канадское и французское гражданство, разослал миллионы писем, выдавав себя за экстрасенса Марию Дюваль.

Патрис Раннер / Фото: dailystar.co.uk

В письмах получателям обещали удачу и счастье в обмен на деньги в период с 1994 по 2014 год.

В одной корреспонденции, отправленной в 2014-м, говорилось, что жизнь адресата "изменится к лучшему", но только если он заплатит комиссию в размере 37,50 долларов, чтобы продлить.

В другом было такое: "Все, что вам нужно сделать, чтобы увидеть, как изменится ваша жизнь, – это пожать руку дружбы, которую мы вам протягиваем".

Тем не менее, хватание этой руки начиналось от 50 долларов, согласно копии письма, полученного Washington Post.

Письмо одной из жертв / Фото: dailystar.co.uk

Письма, которые должны казаться персонализированными за счет использования рукописных аннотаций и личных данных о получателе, на самом деле производились массово, и еженедельно их рассылались тысячи.

Раннер был частью команды, которая обменивалась списками рассылки с другими мошенниками, причем письма обычно доставались старикам, страдающим деменцией, и людям с финансовыми проблемами.

Те, кто попадался на удочку, платили первоначальный взнос, прежде чем их засыпали более "персонализированными" письмами якобы от Дюваль, которые предлагают дополнительные услуги и рекомендации в обмен на дополнительные деньги.

Министерство юстиции заявило, что некоторые жертвы потеряли тысячу долларов.

Дюваль — реальный человек, работавший экстрасенсом, но не причастный к афере, выяснили следователи.

Мария Дюваль / Фото: dailystar.co.uk

Вместо того, чтобы связываться с ясновидящим, жертвы получали письма от мошенников, которые выдавали себя за базирующуюся в Монреале компанию Infogest Direct Marketing.

Раннер выступал как главарь 20-летней истории схемы и руководил ее повседневной работой. Он заметал свои следы, используя десятки подставных компаний и ведя кочевой образ жизни, в том числе в Швейцарии, Франции, Нидерландах, Коста-Рике и Испании.

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Он был экстрадирован из Испании в декабре в 2020 году и федеральное жюри Восточного округа Нью-Йорка признало его виновным по 14 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты, мошенничестве с использованием электронных средств связи и связанных с ними преступлений.

По каждому пункту обвинение Раннеру грозит до 20 лет лишения свободы.

"Более 20 лет Патрис Раннер руководил хищнической схемой, нацеленной на пожилых американцев, рассылая персонализированные письма миллионам жертв, якобы от всемирно известного экстрасенса", — сказал Крис Нильсен из отделения почтовой инспекции в Филадельфии.

Схема почтового мошенничества была закрыта в 2016 году, а Infogest Direct Marketing и ее сотрудникам запретили использовать почтовую службу США для отправки материалов "от имени любых экстрасенсов, ясновидящих или астрологов".

Напомним, в США ресторан нанял фальшивого священника, чтобы рабочие признались в "грехах". Стало известно, чем все кончилось.

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