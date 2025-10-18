Мужчина притворялся незрячим более 50 лет и разбогател на миллион евро

Слепой мужчина / © pixabay.com

В Италии 70-летнего мужчину обвиняют в грандиозном мошенничестве — он прикидывался тотально незрячим более полувека, чтобы регулярно получать государственные выплаты по инвалидности. За это время он собрал более миллиона евро.

Как сообщают местные СМИ, житель провинции Виченца получал помощь из-за якобы потери зрения после производственной травмы. После официального признания инвалидности мужчина непрерывно получал выплаты 53 года, пишет Oddity Central.

Однако недавно финансовая полиция заподозрила неладное. Во время перекрестных проверок данных что-то вызвало сомнения у следователей, поэтому они решили понаблюдать за "слепым" пенсионером.

Два месяца оперативники Виченцы вместе с коллегами из Арциньяно вели наблюдение за ним и записывали все на видео. В результате — шокирующие кадры: мужчина свободно передвигался по улицам, без труда совершал покупки, внимательно рассматривал продукты на рынке, осторожно пользовался опасными садовыми инструментами и самостоятельно расплачивался наличными.

После этого прокуратура Виченцы предъявила обвинению в мошенничестве против государства.

Финансовая полиция сообщила о немедленном прекращении выплат и инициировала налоговую проверку. В результате были начислены налоги на более 200 тысяч евро незаконных доходов, которые соответствуют суммам, полученным за последние пять лет — это максимальный срок, который еще подлежал проверке.

Теперь 70-летнему "фальшивому незрячему" грозит уголовная ответственность, а его дело стало громким примером пробелов в системе социальных выплат Италии.

