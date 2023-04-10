Мужчина притворялся полицейским и случайно задержал настоящего копа: чем все закончилось

Он поставил на машину красно-синие огни и останавливал людей.
В США мужчина ради развлечения притворялся полицейским и останавливал водителей.
18-летний Кристиан Мансур поставил на свой автомобиль красно-синие мерцающие огни и случайно остановил настоящую полицейскую. Об этом пишет dailystar.co.uk.
Она сказала, что является работницей правоохранительных органов и спросила Мансура о его полномочиях.
"Он утверждал, что он является офицером полиции Детройта с 12-го участка. Он вернулся в свою машину и уехал", — говорится в сообщении.
Такой встречи он точно не ожидал. Кристиан быстро сменил номерные знаки и пытался скрыться. Перед тем, как его заключили под стражу, была небольшая погоня.
В результате Мансура арестовали. Впрочем, он был отпущен после внесения залога в размере 5000 долларов.
Напомним, пассажира American Airlines полицейские насильно выгнали из самолета. Мужчина требовал у стюардессы алкоголь.
Читайте также: