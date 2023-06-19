Мужчина привел любимую на вечеринку, оказавшуюся их свадьбой-сюрпризом: реакция женщины шокировала всех

Жених решил устроить своей любимой свадьбу-сюрприз. Женщина ничего не знала об этом и думала, что идет на модную вечеринку, поэтому ее крайне разозлил поступок любимого.

Об этом пишет mirror.co.uk

Пара встречалась 5 лет, и они планировали жениться. 30-летняя девушка совершенно не знала, что произойдет, когда 32-летний Марк пригласил ее на якобы модную вечеринку. С нетерпением ожидая этого события, она нарядилась в свой лучший наряд, но когда она вошла в большой зал, она была совершенно ошеломлена, увидев, что все ее друзья, родственники и знакомые разразились аплодисментами, как только она появилась на сцене.

"Оказывается, Марк организовал для нас тщательно продуманную свадьбу-сюрприз без моего ведома. Все взорвались аплодисментами, а я стояла там, шокирована и ошеломлена. Я просто чувствовала смесь эмоций. Хотя я люблю Марка и мечтала о нашем общем будущем, идея жениться без предыдущего обсуждение и согласие казалось мне нарушением доверия", — призналась она.

Поэтому невеста отвела Марка в сторону и выразила свою обеспокоенность. Она пояснила, что хотела участвовать в планировании свадьбы, иметь возможность "нравственно и эмоционально подготовиться к столь важному событию". Парень назвал свой поступок "романтическим жестом", но невеста все отменила, что шокировало присутствующих гостей.

Женщина говорит, что после этого она поругалась с любимым, родственниками и друзьями, потому что они считают, что женщина все испортила. Несмотря на это, она призналась, что и дальше любит своего парня и хочет быть с ним.

Напомним, девушка потратила 150 тысяч долларов на "гиперженское тело" и осталась недовольна.

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