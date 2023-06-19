Мужчина привел в парк 20 змей: чем все закончилось (фото)

В Шотландии мужчина вызвал панику, выведя на прогулку в парк 20 домашних змей.

Об этом жители Пэйсли пожаловались в Facebook-сообществе The Friends of Barshaw Park.

Они показали фото и начали дискуссию, что таким животным не место в общественных местах.

Змеи в парке / Фото: bbc.com

Пользователи писали: "Лично я не брал бы ни одного своего животного в публичное пространство", "Нет. Нужно ему запретить это. Запретить!".

Впрочем, немало местных встали на защиту владельца змей, который, по их словам, является постоянным посетителем парка Баршоу. Они сказали, что он явно не причиняет вреда и всегда держал под контролем пресмыкающихся: "Я видел этого парня в парке за последние пару лет. Он прекрасный человек, очень дружелюбный, знающий и всегда готовый ответить на любые вопросы. Его змеи спокойны, и я держал их несколько раз".

Змеи в парке / Фото: bbc.com

А женщина по имени Маргарет Уинтерс, живущая у парка, сказала, что все, с кем она разговаривала, рады видеть, как змеи восхищаются солнечным светом.

"Впервые я заметила змей, когда они буквально ползали у моих ног. Я немного испугалась, но они были очень милы. Я не боюсь змей, поэтому было очень приятно получить возможность подержать детенышей". Она добавила: "Это было странно, потому что вы ожидаете, что собаки бегают по парку, но не змея. Мужчина, которому они принадлежат, сказал, что они достаточно умны и дружелюбны, и они выглядели, будто они наслаждались солнцем. Большинство людей были действительно заинтересованными".

Змеи в парке / Фото: bbc.com

Однако, несмотря на это, парк Баршоу в Facebook сообщил людям, что местный совет Ренфрушир заявил, что "никто не имеет разрешения приводить змей в парк".

"Полиция просит, если вы увидите кого-то в парке со змеями, пожалуйста, не обращайтесь к человеку, а позвоните по телефону в полицию и они приедут", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения / Фото: bbc.com

Со своей стороны представитель Совета Ренфрушура подтвердил BBC: "Неизмеримые домашние животные, такие как змеи, не должны быть принесены в наши парки, и согласия на это не предусмотрено".

Напомним, в Канаде женщина нашла бутылку с посланием, выпущенную в море 34 года назад. Стало известно, кто его написал.

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