Мужчина пробежал в горящей одежде и побил сразу два мировых рекорда — видео

Французский пожарный Джонатан Веро установил два мировых рекорда, пробежав самую длинную дистанцию, охваченную пламенем и без кислорода.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

В защитном костюме 39-летний мужчина преодолел 272,25 метра, побив предварительный рекорд 204,23 метра.

Джонатан также побил рекорд быстрого спринта на 100 м с полным сжиганием без кислорода, показав результат 17 секунд, побив предыдущий рекорд на 7,58 секунды.

Оба рекорда ранее принадлежали Энтони Бриттону (Великобритания).

К слову, этот рекорд очень конкурентоспособен и с 2009 года переходил из рук в руки семь раз. Джонатан пробежал втрое дальше, чем Кит Малкольм (Великобритания), когда он установил рекорд 14 лет назад.

Джонатан не только пожарный, но и профессиональный каскадер. Он говорит, что у него "всегда было пристрастие к огню", и он "никогда не прекращал играть с ним" с самого детства.

Джонатан делит свое время между тушением пожаров и организацией огненных шоу, во время которых он занимается такими вещами, как жонглирование огнем, поедание огня и "человеческий факел", поджигая все свое тело.

Он пытался установить эти рекорды, потому что ему нравится "раздвигать границы" и он хотел "открыть дверь знаменитой Книги рекордов Гиннеса". Он также хотел доказать себе, что может "всегда идти дальше" как огненный художник.

Джонатан провел три месяца, готовясь к своему рекордному забегу, тренируя свою "выносливость, взрывную силу и дыхание".

Джонатан Веро / Фото: guinnessworldrecords.com

Официальная попытка прошла в его родном городе Обурден, Франция.

Позже он сказал: "Это выступление имеет большое значение для меня, для моей работы пожарного и для людей, которые учили меня и наблюдали, как я рос".

Достижение этих титулов в Книге рекордов Гиннеса было детской мечтой Джонатана, который говорит, что "ежедневно стремился" претворить ее в жизнь.

Однако мужчина не собирается останавливаться на достигнутом. "Мне еще многое нужно попробовать и многое еще предстоит сделать", — сказал он.

Напомним, самый большой в мире рубин Estrela De Fura продали на аукционе за $34,8 млн. Предыдущий рекорд на аукционе для рубина установил Sunrise Ruby весом 25,59 карата, который был продан за $30,3 млн.

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