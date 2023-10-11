Мужчина продал прах своей мамы на Facebook за 30 долларов – почему он так поступил и кто его купил

Он объяснил свое решение.
Пара популярных пользователей TikTok обнаружила, что кто-то продает урну с прахом человека на торговой площадке Facebook и решила, что она им нужна.
Об этом пишет nypost.com.
Тиктокеры Лорен Элиза и Марк выследили и купили человеческие останки за 30 долларов.
Марк, который ведет аккаунт "Marketplace Finds" в приложении, впервые увидел объявление в сентябре. Продавец добавил, что в покупку включена копия свидетельства о кремации, но предыстория праха продается отдельно за 5 долларов.
Марк пошутил: "Если бы я продал прах моей мамы, она воскресла бы из мертвых и ударила бы меня по голове".
@epicconfections #greenscreen #funny #comedy #funnyvideo #marketplacefinds #facebook #facebookmarketplace #marketplacefacebook ♬ Quirky — Oleg Kirilkov
После видео Лорен Элиза ответила: "Я хочу это купить, а также хочу заплатить дополнительные 5 долларов за драматическую историю. Кто продает прах своей мамы на торговой площадке Facebook?".
Лорен добавила, что она "почти уверена", что это законно, и она была права. По данным Law.com, в США нет федерального закона, запрещающего продажу человеческих останков.
"Но не каждый день вы видите, как кто-то пытается продать свою маму в стеклянных флаконах", — сказала она. "Кто-нибудь, пришлите мне объявление, я покупаю бабушку!".
@lovee.miss.lauren #stitch with @Marketplace Finds Это стеллажный. SEND IT TO ME. #laurenthemortician #cremation ♬ Quirky — Oleg Kirilkov
Марк опубликовал сообщение о том, что купил пепел, чтобы отправить Лорен и взял интервью у продавца.
Когда посылка прибыла, Лорен опубликовала TikTok о том, как она открывает посылку. Флакон был помещен в удлиненную книгу с черепами и цветами, а в упаковке также была открытка.
Когда кто-то в комментариях спросил, настоящий ли это прах, Лорен использовала свой опыт гробовщика, чтобы подтвердить: "Это реально. Я вижу фрагменты костей".
В конце концов Марк поделился предысторией, опубликовав видео интервью с продавцом по имени Крис Браун.
Браун рассказал, что его отношения с мамой были не лучшими, а ее присутствие – даже в виде пепла – приносило ему "неудобство".
Некоторое время он размышлял, что делать с прахом матери.
"Я просто выброшу ее на мусор? Мне просто смыть ее? Не знаю, ничего из этого не дало мне покоя", — признался он. "Я просто сделал пост в Facebook, чтобы посмотреть, как все пойдет, и он просто взорвался".
@epicconfections @Lauren the Mortician @Chris Brown #update #momsashes #laurenthemortician #marketplacefinds #healingjourney
Марк сказал своим подписчикам, что он прочитал предысторию, но, подводя итог, можно сказать, что мама Брауна была "удивительной" женщиной, но могла оскорблять своего сына, прибегая к "манипуляциям и физическому насилию".
Браун сказал, что если люди захотят узнать больше, им придется связаться с ним напрямую, но он поделился, что почувствовал некоторое облегчение после продажи праха.
"Все всегда говорят, что нужно просто прощать мертвых, потому что они мертвы", – сказал он. "И мне очень этого хотелось".
Напомним, это не первый случай, когда кто пытается отдать прах своей матери. Во время выступления Pink на фестивале British Summer Time 44-летняя певица исполняла Just Like a Pill, когда кто-то бросил прозрачный пластиковый пакет с порошкообразным веществом внутри, в котором, как сообщается, был прах матери.
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