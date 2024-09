Мужчина продал "собственную жизнь" и купил отдаленный тропический остров – фото

Мужчина продал "свою жизнь" на eBay более 15 лет назад, пережив темный период в своей жизни, и поделился тем, что он сделал после этого смелого шага.

Об этом пишет LADbible.

60-летний британец Ян Ашер продал в Перте, Австралия, дом с тремя спальнями и все, что в нем было, автомобиль, мотоцикл, водный мотоцикл. Это произошло после мучительного развода, когда он понял, что ему надоела его работа и новая жизнь в Австралии.

В конце концов он принял предложение в 399 300 австралийских долларов (около 2,9 млн грн в то время), и хотя он ожидал большей цены, он признался, что "ни о чем не жалеет".

Сначала Ашер мечтал путешествовать, говоря, что "хотел бы подняться на вершину Эйфелевой башни" – это была "одна из огромного списка вещей", которые он хотел бы осуществить.

Лишь через шесть лет документалист Бен Фогл догнал его после переезда на безлюдный остров в Карибском море, где Ашер рассказал, что в своей новой жизни он счастливее, чем когда-либо.

Ян Ашер / Фото: Channel 5

В одном из эпизодов шоу Ben Fogle: New Lives in the Wild британец вместе с партнершей Ванессой оказался на их тропическом острове Бокас-дель-Торо, недалеко от побережья Панамы, где он объяснил: "Я всегда был немного авантюристом и поэтому всегда проводил много времени, занимаясь активным отдыхом, таким как скалолазание, гребли на каноэ и дайвинг".

Хотя у него не было водопровода или электричества, он мог заниматься всеми тремя видами активного отдыха на открытом воздухе. Ашер поделился: "Мы не полностью самодостаточны здесь, на острове. Мы выращиваем кокосы, ананасы, юкку, сахарный тростник и миндаль, но мы еще не усовершенствовали искусство выращивания других овощей на нашей земле. У нас есть 10 кур, которые свободно бродят по острову, поэтому наши яйца полностью органичны. Иногда местные индейцы приносят к причалу свежевыловленную рыбу, которую мы покупаем".

Ашер купил тропический остров в 2011 году за 27 500 долларов, когда он был заросшим и заброшенным, и потратил четыре года на его обустройство.

Ян Ашер / Фото: Channel 5

Живя на острове, он проводил время, работая на земле или сидя на пляже, открывая свою простую жизнь, где он нырял с маской на рифах, читал или плавал – больше или меньше, чем ему хотелось и когда хотелось.

Ашер также объяснил, что каждые 10 дней они ездят в город за продуктами и топливом, а его девушка Ванесса Андерсон, с которой он познакомился во время визита в Лондон, "сделала большую разницу" в его жизни, когда переехала жить к нему.

Говоря о том, чего ему не хватает дома, он сказал, что кроме семьи ему не хватает катания на водных мотоциклах, а также лучшего Wi-Fi и встреч с друзьями и семьей в английском пабе.

Он добавил: "Ванесса все еще скучает по лондонскому капучино, но я думаю, что она скоро с этим справится. Я бы не стал ничего менять – мне очень понравилось строить автономный дом и жить на острове. Я всегда считал, что жизнь – это приключение".

Ян и Ванесса / Фото: Channel 5

Однако в 2015 ему удалось продать обновленный остров, о чем свидетельствует его официальный сайт, на котором он поделился каждым аспектом своего путешествия с момента продажи всего, что ему принадлежало.

Он отметил, что его ничто не связывает, поскольку после продажи у него не было долгов и он ищет новых приключений.

Они с Ванессой путешествовали по миру в течение семи лет, посетив такие страны, как Таиланд, Никарагуа и другие, а затем купили недвижимость в Бургундии, Франция.

Пара решила поселиться там, и именно там они находились в момент последнего обновления в 2021 году.

Напомним, 38-летняя женщина переехала жить в дом престарелых. Этот опыт стал для нее вдохновением.

Читайте также: