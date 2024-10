Мужчина, "продавший всю свою жизнь" и купивший остров, назвал самую большую угрозу для жизни на нем

Британец, который продал всю свою жизнь на eBay, улетел на другой конец света и наладил жизнь на острове, назвал "наибольшую опасность" проживания на нем.

В 2008 году Ян Ашер, которому сейчас 61 год, после развода с женой решил, что с него достаточно. Ранее пара переехала из Великобритании в австралийский город Перт, но после развода Ашер решил, что хочет сделать что-то радикальное – и выставил свою "всю жизнь" на продажу на eBay.

История Ашера привлекла внимание СМИ во всем мире, поскольку он включил в список продаж буквально все: "Я намерен выйти из моей входной двери с кошельком в одном кармане и паспортом в другом, и больше ничего".

Ашер попрощался с Австралией и отправился в путешествие, пока наконец не купил остров в Карибском море. История Ашера будет оставаться источником восхищения на долгие годы, а документалист Бен Фогл догонит его через шесть лет в эпизоде фильма Ben Fogle: New Lives in the Wild.

Ян Ашер / Фото: Channel 5

Однако не вся часть жизни Ашера на острове была спокойной: в новом интервью авантюрист объяснил наибольшие риски, связанные с его изолированным образом жизни, а также подтвердил, что провел последние девять лет, путешествуя по миру после того, как продал остров в 2015 году.

"Это действительно смесь взлетов и падений, когда пытаешься сделать что-то так далеко", — сказал он, добавив, что, поселившись на острове, он выучил испанский язык, научился управлять лодкой и построил собственный дом.

Что касается безопасности на острове, то Ашер не слишком волновался этим вопросом, но признал, что время от времени случались кражи.

"Наибольшей проблемой была кража, если вы не были там, чтобы следить за своими вещами. Там живут местные коренные жители, и для них понятие, что кто-то уехал в отпуск, было чужим, поэтому, если вы исчезли на несколько недель, они, пожалуй, подумали: "О, этому парню не нужен его рубероид, его мебель, он уехал". Поэтому на острове существовала, как я всегда говорил, очень активная программа по переработке отходов. Как только вы отворачивались, ваши вещи начинали исчезать, и вместо того, чтобы чувствовать опасность в физическом смысле, вы должны были поддерживать осведомленность о собственности".

Ян Ашер / Фото: Channel 5

