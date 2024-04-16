Мужчина продержал включенную газонокосилку на подбородке в течение 9 минут – видео

Это уже вторая его попытка к осуществлению мечты.

Мужчина из штата Айдахо, США, продержал работавшую газонокосилку на подбородке 9 минут 17 секунд, чтобы побить мировой рекорд Гиннеса.

Об этом пишет UPI.

Дэвид Раш, стремящийся владеть наибольшим количеством одновременных титулов Книги рекордов Гиннеса, уже пытался побить рекорд около четырех лет назад, но его время в 3 минуты 52 секунды было дисквалифицировано из-за того, что на газонокосилке не было мешка.

Тем временем рекорд был увеличен до 7 минут 2 секунд другим серийным рекордсменом Ашритой Фурман.

Раш завершил свою попытку за 9 минут 17 секунд, что не дотянуло его цели – 10 минут, но этого времени хватило, чтобы завоевать титул.

Этот рекорд увеличил общее количество титулов Раша к 165, приблизив его к Сильвио Сабби, который имеет 180 титулов.

Напомним, 89 мужчин создали цепочку из бород длиной в два синих кита. Они побили мировой рекорд Гиннеса.

Читайте также: