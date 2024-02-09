Мужчина проехал на велосипеде девять стран за день: как ему это удалось (фото)

Проехав на велосипеде девятью европейскими странами в день, Кришьянис Ратиникс из Латвии побил рекорд по количеству стран, посещенных на велосипеде за 24 часа.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Предыдущий рекорд восьми стран был установлен тремя людьми, которые пытались установить его отдельно за последние два года.

39-летний Кришьянис проехал расстояние 715,8 км с очень небольшим количеством остановок, чтобы установить рекорд для себя.

Он начал свое путешествие недалеко от северной границы Италии, затем проехал через Швейцарию, Лихтенштейн, Австрию, Германию, Францию, Люксембург, Бельгию и, наконец, за четыре минуты до конца пересек девятую границу с Нидерландами.

Кришьянис обдумывал решение этой задачи на протяжении многих лет, еще с тех пор, как рекорд составлял всего семь стран.

"Почти каждый год, пока я сидел за компьютером и картами, рисовал маршруты и планировал это мероприятие, другие катались на велосипедах и били рекорд", — сказал он. "Я понял, что мое время пришло. Это должно быть сделано сейчас или никогда".

Кришьянис Ратиникс / Фото: guinnessworldrecords.com

Ранее он участвовал в велосипедных соревнованиях на сверхдальние дистанции и знал, что способен преодолеть не менее 650 км за 24 часа, но разработка рекордного маршрута оказалась непростой задачей.

"Рекорд восьми стран уже казался непобедимым", — объяснил Кришьянис. "В течение нескольких месяцев я пытался найти комбинацию стран и расстояний, которая бы мне подошла".

Решив поехать из Италии в Нидерланды, Кришьянис говорит, что было "почти невозможно" проложить прямой, ровный и безопасный маршрут, но ему удалось остановиться на нем после тщательной планировки.

Однако он не мог предусмотреть погоду: "Я промок насквозь уже в первые минуты поездки", — вспомнил мужчина. "Дороги были скользкими и дул сильный ветер, но мне пришлось придерживаться своего плана".

Кришанис говорит, что самой тяжелой частью попытки установить рекорд было выстоять под дождем, который лил более 10 из 24 часов.

Кришьянис Ратиникс / Фото: guinnessworldrecords.com

Он завершил первую половину своего путешествия в соответствии со своим графиком, но обнаружил, что вторая половина была "намного влажнее, холоднее и медленнее".

Кроме начальной и конечной стран, по которым он проехал всего несколько сотен метров, кратчайшим этапом путешествия Кришьяниса была Австрия, где он преодолел всего 1 км, прежде чем пересечь границу с Германией.

Однако он провел в Австрии немного больше времени, чем планировал сначала, поскольку потерял пять драгоценных минут на замену проколотой шины. К счастью, это была единственная механическая проблема, с которой он столкнулся во время поездки.

Самым длинным этапом путешествия Кришьяниса была Германия. Он проехал на велосипеде более 200 км – почти треть всего своего маршрута – прежде чем въехать во Францию.

Кришьянис Ратиникс / Фото: guinnessworldrecords.com

За последние два часа Кришьянис преодолел более 60 км по горным дорогам, чтобы вовремя добраться до Нидерландов.

"Я понял, что мои шансы установить новый рекорд практически исчерпаны", – вспоминает он. "До последних километров было неясно, успею ли я. Энергетические гели, круги и сила воли спасли положение, и я поехал так быстро, как мог. Это бесспорно была самая тяжелая поездка в моей жизни, но я до сих пор горжусь тем, что объединил два своих величайших увлечений: езду на велосипеде и путешествия".

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