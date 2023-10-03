Мужчина проехал на велосипеде шесть стран ради поступления в университет - фото

Студент проехал на велосипеде 4000 км по Западной Африке, переживая аресты и жару, ради места в университете своей мечты.

Об этом сообщает BBC.

Мамаду Сафаю Барри в мае отправился из Гвинеи в престижный египетский университет Аль-Азхара, надеясь, что его примут.

25-летний мужчина четыре месяца путешествовал по странам, охваченным исламистскими боевиками и переворотами.

Он рассказал, что был "очень, очень" рад получить стипендию, когда наконец-то добрался до Каира. Хотя он не мог позволить себе курс исламоведения в Аль-Азхаре или перелета в Египет, репутация университета побудила его рискнуть и отправиться в эпическое путешествие через Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер и Чад.

Мужчина проехал на велосипеде шесть стран ради учебы / Фото: BBC

Аль-Азхар – один из самых влиятельных центров суннитского исламского обучения в мире. Он также является одним из старейших: он был основан в 670 году нашей эры.

Мамаду отправился из дома "в поисках исламских знаний", но столкнулся с подозрительностью и неурядицами в некоторых странах, через которые он проезжал на велосипеде.

В Мали, Буркина-Фасо и Нигере частые нападения исламистских боевиков на мирных жителей, а недавние перевороты привели к политической нестабильности.

"Путешествовать через эти страны очень сложно, потому что сейчас там нет безопасности", — сказал он. "У них так много проблем, и люди там очень напуганы – у Мали и Буркина-Фасо люди смотрели на меня как на плохого человека. Всюду я видел военных с их большими пушками и машинами".

Маршрут Мамаду Барри / Фото: BBC

Он рассказал, что его трижды арестовывали и задерживали без уважительной причины – дважды в Буркина-Фасо и один раз в Того.

Однако удача Барри изменилась, когда он добрался до Чада. Журналист взял интервью у Барри и разместил его историю в Интернете, что побудило некоторых хороших самаритян профинансировать полет в Египет.

Это означало, что он избегал езды на велосипеде по Судану, часть которого в настоящее время является зоной боевых действий.

5 сентября он наконец прибыл в Каир. Его решительность принесла ему встречу с деканом исламоведения, доктором Нахлой Эльсейди. После разговора с Барри Эльсейди предложила ему место на курсе исламоведения Аль-Азхар с полной стипендией.

Мамаду Барри и Нахла Эльсейди / Фото: BBC

В своих социальных сетях она заявила, что университет стремится предложить свои знания студентам во всем мире и что эта философия "не только охватывает иностранных студентов в Египте, но и распространяется за границу. Аль-Азхар принимает студентов из всех стран, заботится о них, предлагает им гранты".

Мамаду сказал, что он очень рад получить стипендию.

"Я не могу передать вам, насколько я был счастлив. Я поблагодарил Бога", — сказал он.

Барри добавил, что испытания его экспедиции давно забыты – их стерла радость от возможности называть себя ученым Аль-Азхара.

Напомним, невезучий мужчина потерял приз в миллион фунтов стерлингов из-за собственной ошибки. Его судьбу могут повторить еще два человека.

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