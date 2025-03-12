Мужчина проглотил серьги Tiffany & Co. стоимостью $769 500 – фото

Мужчина проглотил серьги Tiffany & Co. стоимостью 769 500 долларов после ограбления магазина во Флориде, США.

Об этом пишет PEOPLE.

32-летний Джейтон Гилдер был обвинен в ограблении. Он провернул аферу под видом VIP-клиента.

Инцидент произошел 26 февраля в торговом центре Mall at Millenia в Орландо. Гилдер представился представителем баскетбольной команды Orlando Magic, якобы интересующегося драгоценностями, и таким образом получил доступ к VIP-зоне магазина Tiffany & Co.

Как видно на записях с камер наблюдения, мужчина схватил две пары бриллиантовых сережек с прилавка и попытался сбежать. Сотрудник магазина пытался его остановить, но Гилдер применил силу и выбежал из магазина, прихватив кольцо стоимостью $587 000.

Бегство и задержание

Гилдер скрылся на автомобиле, но полиция быстро идентифицировала его машину. Через некоторое время Дорожный патруль Флориды (FHP) остановил его на межгосударственной автомагистрали из-за неисправных задних фар.

Во время задержания мужчина сопротивлялся аресту и был замечен за тем, как проглотил несколько предметов – вероятно, похищеные серьги.

Выявление сережек в желудке

После обыска и проведения сканирования тела в тюрьме в его желудке обнаружили "посторонние предметы". Полиция подозревает, что это и есть пропавшие серьги Tiffany & Co., но еще предстоит дождаться "естественного выхода" для официального подтверждения.

Джейтон Гилдер / Фото: Orlando Police Department

Интересно, что подозреваемый сам спросил тюремный персонал, будут ли ему предъявлены обвинения "за то, что у него в желудке". Один из полицейских также услышал, как Гилдер пожалел, что не выбросил серьги в окно.

Предварительные преступления и обвинения

Гилдеру предъявили обвинения в краже первой степени и ограблении в маске. Кроме того, у него уже было 48 невыполненных ордеров на арест в Колорадо.

Во время обыска в его машине обнаружили ценники, чеки и мобильный телефон, а также бланки сережек Tiffany & Co.

Полиция продолжает расследование и ожидает возвращения доказательств по делу – в буквальном смысле.

Напомним, вооруженную полицейскую ограбили под дулом пистолета. Нападение произошло, когда офицерша проверяла телефон.

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