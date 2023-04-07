Мужчина прохрустел 46 разными суставами подряд и побил мировой рекорд — видео

Швед побил мировой рекорд, когда последовательно прохрустел 46 суставами на своем теле.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, 23-летний Олле Лундин побил рекорд самого продолжительного хруста разными суставами, переплюнув Камаля Похрела из Непала, который в 2022 году сделал 40 хрустов. Об этом пишет upi.com.

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Лундин поделился, что несколько месяцев тренировался, чтобы определить самый эффективный порядок действий. Он сказал, что ему нужно было научиться двигаться медленно, чтобы случайно не щелкнуть суставом преждевременно.

По его словам, некоторым суставам было больно учиться хрустеть.

"Самыми болезненными суставами, вероятно, были мелкие суставы, такие как "средние" суставы на пальцах рук и ног в целом", — сказал он.

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