Мужчина произвел фурор, одевшись на "Барби" в розовую юбку ради дочери – фото

Он привел девочку на премьеру в экстравагантном наряде.

Преданный папа стал вирусным в Сети из-за того, что оделся в розовый топ и юбку, чтобы отвести свою маленькую дочь на "Барби" в кино.

Об этом пишет NTK.

Элеазар Эрнандес отвел девочку посмотреть популярный фильм с Марго Робби в главной роли в первые выходные проката в Нуэво-Ларедо, Мексика.

Он объяснил: "Моя дочь сказала: "Папа, отведи меня на премьеру "Барби", но одень что-нибудь розовое, или ты слишком смущен?". Я думаю, что смущена была она!".

Элеазар Эрнандес с дочерью покупает билеты на премьеру "Барби" / Фото: needtoknow.co.uk

На снимках Родригес одет в розовый топ и юбку и широко улыбается.

Элеазар Эрнандес / Фото: needtoknow.co.uk

Он дополнил наряд ковбойской шляпой и сапогами.

"Я просто сделал то, что хотела моя дочь. Я сделал бы все для нее. Она была так счастлива. Поверьте мне, розовая одежда и балетная пачка не делают вас меньше мужчиной", — прокомментировал он.

Элеазар Эрнандес / Фото: needtoknow.co.uk

Фотографии Родригеса и девочки стали вирусными на Facebook. Пользователи оставили тысячи комментариев.

Это моменты, которые ваша дочь запомнит больше всего! Я знаю, потому что ношу в своем сердце все, что мой отец делал в моем детстве, чтобы сделать меня счастливой

Ты офигенный… Офигенный герой без плаща… Ты босс боссов!

Это отличный отец, который делает все для своей дочери

Она будет очень дорожить этим в будущем. Он отец, который стоит миллионы

Я хочу быть таким, как ты, когда вырасту

Напомним, 62-летняя суперфанатка Барби шокировала своей коллекцией. Она собирает куклы в течение 30 лет.

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