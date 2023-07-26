Мужчина произвел фурор, одевшись на "Барби" в розовую юбку ради дочери – фото

Он привел девочку на премьеру в экстравагантном наряде.
Преданный папа стал вирусным в Сети из-за того, что оделся в розовый топ и юбку, чтобы отвести свою маленькую дочь на "Барби" в кино.
Об этом пишет NTK.
Элеазар Эрнандес отвел девочку посмотреть популярный фильм с Марго Робби в главной роли в первые выходные проката в Нуэво-Ларедо, Мексика.
Он объяснил: "Моя дочь сказала: "Папа, отведи меня на премьеру "Барби", но одень что-нибудь розовое, или ты слишком смущен?". Я думаю, что смущена была она!".
На снимках Родригес одет в розовый топ и юбку и широко улыбается.
Он дополнил наряд ковбойской шляпой и сапогами.
"Я просто сделал то, что хотела моя дочь. Я сделал бы все для нее. Она была так счастлива. Поверьте мне, розовая одежда и балетная пачка не делают вас меньше мужчиной", — прокомментировал он.
Фотографии Родригеса и девочки стали вирусными на Facebook. Пользователи оставили тысячи комментариев.
- Это моменты, которые ваша дочь запомнит больше всего! Я знаю, потому что ношу в своем сердце все, что мой отец делал в моем детстве, чтобы сделать меня счастливой
- Ты офигенный… Офигенный герой без плаща… Ты босс боссов!
- Это отличный отец, который делает все для своей дочери
- Она будет очень дорожить этим в будущем. Он отец, который стоит миллионы
- Я хочу быть таким, как ты, когда вырасту
Напомним, 62-летняя суперфанатка Барби шокировала своей коллекцией. Она собирает куклы в течение 30 лет.
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