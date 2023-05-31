Мужчина произвел фурор в Сети, налив газировку в стакан в Антарктиде - видео

Мужчина, живущий в Антарктиде, показал, что будет, если налить газировку в стакан в бешеную минусовую погоду.

Как рассказал эксперт по строительству Мэтт Джордан в своем TikTok, сейчас на континенте 57 градусов мороза.

Как только он попытался перелить напиток из жестяной банки в стакан, он замерз прямо в процессе. Это походило на какую-то художественную скульптуру в модной галерее.

В ролике Мэтти говорит: "Я пытался налить кока-колу. И у меня ничего не вышло".

Видео мужчины вызвало приступы смеха у его подписчиков.

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Почему вы чувствуете необходимость потягивать колу и есть мороженое в такую погоду?

Напомним, мужчина случайно включил в самолете саундтрек "Титаника", не понимая, что сидит с Кейт Уинслет. Ему стало очень стыдно.

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