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Мужчина произвел фурор в Сети, налив газировку в стакан в Антарктиде - видео

Мужчина произвел фурор в Сети, налив газировку в стакан в Антарктиде - видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
841
Время на прочтение
2 мин
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Мужчина произвел фурор в Сети, налив газировку в стакан в Антарктиде - видео

Мужчина попробовал перелить газировку в Антарктиде / Фото: скриншот с видео

Он наливал напиток при температуре 57 градусов мороза.

Мужчина, живущий в Антарктиде, показал, что будет, если налить газировку в стакан в бешеную минусовую погоду.

Как рассказал эксперт по строительству Мэтт Джордан в своем TikTok, сейчас на континенте 57 градусов мороза.

Как только он попытался перелить напиток из жестяной банки в стакан, он замерз прямо в процессе. Это походило на какую-то художественную скульптуру в модной галерее.

@mattykjordan I я хочу, чтобы полюбить кока кола в Antarctica. Он был -57°C и его километры от них должны замок. #antarctica #antarctic #coke #cocacola #cola #cocacolachallenge #slushy #slushie ♬ оригинал звука — Matty Jordan | Antarctica

В ролике Мэтти говорит: "Я пытался налить кока-колу. И у меня ничего не вышло".

Видео мужчины вызвало приступы смеха у его подписчиков.

  • Я хотел бы добавить в кока-колу кубики льда, пожалуйста
  • Музей современного искусства придумывает кругосветку с вашими экспонатами
  • Придайте совершенно новый смысл ледяному стакану кока-колы
  • Почему вы чувствуете необходимость потягивать колу и есть мороженое в такую погоду?

Напомним, мужчина случайно включил в самолете саундтрек "Титаника", не понимая, что сидит с Кейт Уинслет. Ему стало очень стыдно.

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Дата публикации
Просмотры
841
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