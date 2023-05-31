Мужчина произвел фурор в Сети, налив газировку в стакан в Антарктиде - видео

Он наливал напиток при температуре 57 градусов мороза.
Мужчина, живущий в Антарктиде, показал, что будет, если налить газировку в стакан в бешеную минусовую погоду.
Как рассказал эксперт по строительству Мэтт Джордан в своем TikTok, сейчас на континенте 57 градусов мороза.
Как только он попытался перелить напиток из жестяной банки в стакан, он замерз прямо в процессе. Это походило на какую-то художественную скульптуру в модной галерее.
@mattykjordan I я хочу, чтобы полюбить кока кола в Antarctica. Он был -57°C и его километры от них должны замок. #antarctica #antarctic #coke #cocacola #cola #cocacolachallenge #slushy #slushie ♬ оригинал звука — Matty Jordan | Antarctica
В ролике Мэтти говорит: "Я пытался налить кока-колу. И у меня ничего не вышло".
Видео мужчины вызвало приступы смеха у его подписчиков.
- Я хотел бы добавить в кока-колу кубики льда, пожалуйста
- Музей современного искусства придумывает кругосветку с вашими экспонатами
- Придайте совершенно новый смысл ледяному стакану кока-колы
- Почему вы чувствуете необходимость потягивать колу и есть мороженое в такую погоду?
Напомним, мужчина случайно включил в самолете саундтрек "Титаника", не понимая, что сидит с Кейт Уинслет. Ему стало очень стыдно.
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