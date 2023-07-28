Мужчина произвел фурор в Сети, сделав тату списка дел на ладони – видео

Мужчина, вероятно, частенько забывающий о запланированных делах, решил исправить это новеньким креативным тату.

В Великобритании турист по имени Роберт Армада попросил лондонского татуировщика Люка Эшли набить ему на ладони список дел на день.

Соответствующим видео мастер поделился на своей странице в Instagram.

"Список дел для Роберта. Практические татуировки на ладонях. Не могу дождаться, чтобы увидеть это в действии", — прокомментировал он.

В ответ, довольный Роберт написал в комментариях слова благодарности и поделился, что напишет в списке: "Еще раз спасибо, друг! Как только все заживет, я добавлю в список возвращение в Великобританию для посещения".

Дизайн произвел фурор в Сети. Впрочем, если одни назвали идею гениальной, то другие – посмеялись или затравили ее.

Поворот сюжета. Он левша и только что понял, что не может писать в нем

Почему люди наносят тупые дизайны на свое тело?

Ты не собираешься мыть руки?

Самое полезное тату!

"Ты пожалеешь о своем тату, когда станешь стариком". Этот чувак, когда заболеет Альцгеймером:

Напомним, тем временем женщина расстроилась, узнав, что ее "милая" татуировка имеет связь с убийцами. Она показала, что именно набила на локте.

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