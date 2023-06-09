Мужчина проник в несколько домов и украл женские секс-игрушки: он удивил, зачем

В США мужчина предстал перед судом после кражи нескольких секс-игрушек из домов в Род-Айленде.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

По словам полиции, 32-летний Бенджамин Надровски сказал, что планировал отдать свою необычную добычу в подарок на день рождения.

Согласно судебным протоколам, мужчину из Тивертона обвиняют по двум пунктам: проникновение в здание с преступным намерением и попытку взлома и проникновения.

Надровски был пойман после попытки проникнуть в жилой дом на прошлой неделе через окно, но домовладелец застукал его с поличным. Он дал полиции описание Бенджамина, стоявшего на стуле возле спальни.

На допросе неумелый грабитель заявил, что ошибся домом и скрылся с места происшествия на белом авто. Через час тот же домовладелец заметил припаркованную рядом белую KIA с открытой дверью и вызвал полицию.

Офицеры задержали Бенджамина, когда он обыскивал мусорное ведро с фонариком, и взяли его под стражу.

Бенджамин Надровски / Фото: WPRI

Он признался в краже секс-игрушки из одного дома и двух из разных комнат другого дома. Надровски сказал полиции, что воровал в третьем доме женскую косметику, но бросил все, когда услышал жительницу.

Ему не было предъявлено обвинение в краже после того, как он не смог украсть что-либо, что имеет значительную ценность.

Был установлен залог в размере 2500 долларов, который ответчик быстро внес при условии, что он будет держаться подальше от всех объектов, в которые он проник или пытался проникнуть, и завершит оценку психического здоровья.

Он должен снова предстать перед судом 11 сентября.

Напомним, в Великобритании грабители-неудачники отчаянно пытались украсть мотоцикл, но не смогли его поднять. Впоследствии им удалось поставить транспорт на колеса, но даже откатить его было очень сложно. Мотоцикл упал в кусты.

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