Мужчина проник в секретную "Зону 51" против воли правительства: "Шокирован увиденным"

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Мужчина, изучавший науку о человеке и культуре, неожиданно наткнулся на запретный участок «Зоны 51» в штате Невада, США — и выжил, чтобы рассказать о своем диком опыте.

Об этом пишет Daily Mail.

В 1996 году Джерри Фримен невинно отправился в недельную миссию, чтобы пойти по следам первопроходцев, отправившихся на запад в Калифорнию в 1849 году, чтобы найти золото.

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Они так и не дошли до места назначения, но оставили несколько дневников на границе «Зоны 51» — это примерно в 130 км северо-западнее Лас-Вегаса.

Найти эти потерянные надписи стало миссией Фримена. Однако, несмотря на столько лет, Военно-воздушные силы не были заинтересованы в том, чтобы Фримен получил доступ к запретной зоне.

В результате амбициозный мужчина отправился ночью, чтобы выполнить свою работу.

Возможно, он и не нашел то, что искал, но Фримен наткнулся на нечто лучше.

Джерри Фримен / Фото: otherhand.org

Фримен описал свой опыт журналисту и исследователю НЛО Джорджу Кнаппу, вспомнив одну ночь, когда он наткнулся на возможный инопланетный космический корабль.

«Мне это выглядело как сухое озерное дно, и ничего больше, но ночью это была совсем другая история», — сказал Фримен. «Я четко видел охранные фонари по периметру, и я видел огни, которые открывались и закрывались у центра озера», — продолжил антрополог.

Фримен имел возможность наблюдать всего несколько минут, но за этот короткий промежуток времени он почувствовал вибрации под ногами, указывающие на то, что там что-то испытывали.

«Я думаю, что если бы они меня поймали, то сожгли бы, как римскую свечу», — признался он.

Тема «Зоны 51» годами умалчивалась, несмотря на то, что страна была очарована этой таинственной территорией — до 2013 года, когда правительство наконец признало ее существование.

Хотя опыт Фримена случился почти 30 лет назад, до сих пор люди имеют собственные мнения и теории связи «Зоны 51» с инопланетянами. Совсем недавно треугольная башня в «Зоне 51» вызвала у сторонников теории заговора мнение, что она связана с инопланетными технологиями.