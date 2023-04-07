Мужчина пропал без вести три года назад: полиция получила загадочное письмо

Полицейские Великобритании получили письмо, которое, как они надеются, поможет найти человека, бесследно исчезнувшего более трех лет назад.

Джордан Морей пропал без вести в Великобритании 2 августа в 2019 году. Об этом пишет Mirror.

Его родственники вызвали полицию после того, как пришли в его квартиру и обнаружили, что дверь не закрыта, а его игровая приставка была включена. Кроссовки Джордана, рюкзак и налобный фонарь исчезли из квартиры, но его мобильный телефон был найден на зарядке в спальне.

Эта история будет показана в новом сериале "Пропавшие", в котором рассматриваются дела о пропавших без вести. Полиция впервые раскроет содержание письма, написанного кем-то, кто считает, что мог видеть Морея в ночь его исчезновения.

"Мы пытаемся выяснить, что произошло и где он сейчас, и что мы можем сделать, чтобы пролить свет на это. У нас в сериале будет полиция Южного Уельса. Через три месяца после того, как он пропал без вести, полиция сообщила, что получили рукописное письмо, они говорили о том, что хотят узнать, кто написал его, но так и не раскрыли содержания, они покажут нам это письмо впервые, мы будем читать его. Это кто-то, кто думает, что он что-то видел в ту ночь и что-то слышал в ту ночь", — сообщил ведущий Дэн Уокер.

Мама Морея Дебби, которая тоже появится в сериале, принимала участие в многочисленных обращениях, чтобы попытаться найти ее сына.

Так, прошлым летом она сказала: "Мы были убиты горем. Он лучший друг своего брата Джоша, а Джош постоянно выглядывает из-за ворот, чтобы увидеть, идет ли он. Постоянно. Это как искать иглу в стоге сена, но мы продолжаем это делать. Куда бы мы ни пошли, мы расклеиваем плакаты. Иногда мне кажется, что его никогда не существовало. В полицию ничего не поступает".

Обращаясь непосредственно к сыну, она добавила: "Возвращайся домой. Все будет хорошо. Просто возвращайся домой".

Напомним, украинка в Польше купила куртку в секонд-хенде и нашла в кармане трогательное письмо для беженцев. На листе было написано от руки с одной стороны на польском, а с оборота немного на украинском и немного на английском языке.

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