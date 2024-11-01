Мужчина проплыл в гигантской тыкве рекордные 73 км – фото

Американец наконец-то осуществил свою мечту – вырастить тыкву, достаточно большую, чтобы поплыть на ней под парусами.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Гэри Кристенсен проплыл 73,50 км по реке Колумбия в Вашингтоне, США, чтобы установить рекорд по самому длинному путешествию на тыквенной лодке (гребля).

46-летний мужчина завершил свое путешествие через 26 часов 13 октября на борту своего судна Punky Loafster, вырезанного вручную.

Гэри выращивает гигантские тыквы с 2011 года, а в 2013-м он вырезал свою первую тыкву размером с лодку, чтобы принять участие в конкурсе, в котором он побеждает уже четыре года подряд.

Гэри Кристенсен / Фото: Guinness World Records

Гэри из города Хеппи-Велли, штат Орегон, сказал: "Эта попытка установления рекорда была вызовом, о котором я давно думал, и наконец решил осуществить его в этом году, когда вырастила тыква, подходящая для путешествия".

Punky Loafster была опылена 14 июля и сорвана 4 октября, а затем официально взвешена и измерена на Фестивале урожая Баумана в Жерве, штат Орегон, 5 октября. Ее окружность составляла 429,26 см, а вес – 555,2 кг. Это примерно как вес взрослого верблюда-дромедара или рояля.

Тыква Гэри / Фото: Guinness World Records

11 октября Гарри вырезал из тыквы лодку и прикрепил к ней камеру с помощью метлы, чтобы снимать свое путешествие. Последними штрихами стали надписи "это реально" с обеих сторон тыквы, чтобы ошеломленные прохожие, увидевшие, как он гребет вниз по реке, могли удовлетворить свое любопытство.

Его путешествие, продолжавшееся три дня, побило предыдущий рекорд в 63,04 км, установленное в 2023 году.

Гэри Кристенсен / Фото: Guinness World Records

Гэри запустил свою тыкву в реку Колумбия с прицепа на острове Хамильтон в городе Северный Бонневиль, штат Вашингтон. Чтобы обеспечить его безопасность, в течение всего путешествия его сопровождали другие люди на каяках и понтонной лодке.

Но это не значит, что все было гладко. Он рассказал: "Через несколько часов гребли ветер усилился до 56 км/ч, и волны начали набегать на борта тыквы. Мы нашли безопасный пляж на противоположном берегу Колумбии от водопада Малтнома, где можно было причалить к берегу. Это было сложно, потому что в воде была густая растительность, которая не позволяла тыкве легко проплыть через нее".

Гэри Кристенсен / Фото: Guinness World Records

Но он использовал это время с максимальной пользой. "На пляже я использовал пустую консервную банку, чтобы вырезать больше тыквенного мяса, надеясь, что тыква будет лучше держаться на воде до конца путешествия", — рассказал он.

"Этот уменьшенный вес помог тыкве получше держаться на волнах".

Гэри Кристенсен / Фото: Guinness World Records

Начиная второй этап своего путешествия, Гэри планировал грести, пока не найдет безопасный пляж, где можно было бы разбить лагерь на ночь. Но с наступлением темноты он почувствовал, что ставить лодку-тыкву на песок опасно, поскольку случайный удар об острый камень мог пробить его и поставить крест на его рекордной попытке. Он объяснил: "По этой причине я просто продолжал грести всю ночь и ждал до восхода солнца, чтобы найти безопасное место для причала. В 7:03 утра взошло солнце, и я нашел безопасное место, чтобы причалить и отдохнуть на острове Хейден".

После 5 часов 22 минут отдыха, в частности, время на сон и еду, Гэри отправился на третий и последний этап своего путешествия, вплоть до финишной линии Лангсдорф Лэндинг в Ванкувере, штат Вашингтон.

Гэри Кристенсен / Фото: Guinness World Records

Журналист ждал его, чтобы взять интервью, и история Гэри транслировалась на новостных каналах в Портленде, штат Орегон, и Сиэтле, штат Вашингтон.

Он сказал им тогда: "Я немного волнуюсь, но я взволнован. Если я не получу рекорд, я пережил невероятное приключение".

Напомним, мужчина создаст самый большой GPS-рисунок пениса за 24 часа. Он преодолеет 120 км через скользкую местность и минусовую температуру ради повышения осведомленности о психическом здоровье мужчин.

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