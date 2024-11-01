Мужчина проплыл в гигантской тыкве рекордные 73 км – фото

Его мечта сбылась.
Американец наконец-то осуществил свою мечту – вырастить тыкву, достаточно большую, чтобы поплыть на ней под парусами.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Гэри Кристенсен проплыл 73,50 км по реке Колумбия в Вашингтоне, США, чтобы установить рекорд по самому длинному путешествию на тыквенной лодке (гребля).
46-летний мужчина завершил свое путешествие через 26 часов 13 октября на борту своего судна Punky Loafster, вырезанного вручную.
Гэри выращивает гигантские тыквы с 2011 года, а в 2013-м он вырезал свою первую тыкву размером с лодку, чтобы принять участие в конкурсе, в котором он побеждает уже четыре года подряд.
Гэри из города Хеппи-Велли, штат Орегон, сказал: "Эта попытка установления рекорда была вызовом, о котором я давно думал, и наконец решил осуществить его в этом году, когда вырастила тыква, подходящая для путешествия".
Punky Loafster была опылена 14 июля и сорвана 4 октября, а затем официально взвешена и измерена на Фестивале урожая Баумана в Жерве, штат Орегон, 5 октября. Ее окружность составляла 429,26 см, а вес – 555,2 кг. Это примерно как вес взрослого верблюда-дромедара или рояля.
11 октября Гарри вырезал из тыквы лодку и прикрепил к ней камеру с помощью метлы, чтобы снимать свое путешествие. Последними штрихами стали надписи "это реально" с обеих сторон тыквы, чтобы ошеломленные прохожие, увидевшие, как он гребет вниз по реке, могли удовлетворить свое любопытство.
Его путешествие, продолжавшееся три дня, побило предыдущий рекорд в 63,04 км, установленное в 2023 году.
Гэри запустил свою тыкву в реку Колумбия с прицепа на острове Хамильтон в городе Северный Бонневиль, штат Вашингтон. Чтобы обеспечить его безопасность, в течение всего путешествия его сопровождали другие люди на каяках и понтонной лодке.
Но это не значит, что все было гладко. Он рассказал: "Через несколько часов гребли ветер усилился до 56 км/ч, и волны начали набегать на борта тыквы. Мы нашли безопасный пляж на противоположном берегу Колумбии от водопада Малтнома, где можно было причалить к берегу. Это было сложно, потому что в воде была густая растительность, которая не позволяла тыкве легко проплыть через нее".
Но он использовал это время с максимальной пользой. "На пляже я использовал пустую консервную банку, чтобы вырезать больше тыквенного мяса, надеясь, что тыква будет лучше держаться на воде до конца путешествия", — рассказал он.
"Этот уменьшенный вес помог тыкве получше держаться на волнах".
Начиная второй этап своего путешествия, Гэри планировал грести, пока не найдет безопасный пляж, где можно было бы разбить лагерь на ночь. Но с наступлением темноты он почувствовал, что ставить лодку-тыкву на песок опасно, поскольку случайный удар об острый камень мог пробить его и поставить крест на его рекордной попытке. Он объяснил: "По этой причине я просто продолжал грести всю ночь и ждал до восхода солнца, чтобы найти безопасное место для причала. В 7:03 утра взошло солнце, и я нашел безопасное место, чтобы причалить и отдохнуть на острове Хейден".
После 5 часов 22 минут отдыха, в частности, время на сон и еду, Гэри отправился на третий и последний этап своего путешествия, вплоть до финишной линии Лангсдорф Лэндинг в Ванкувере, штат Вашингтон.
Журналист ждал его, чтобы взять интервью, и история Гэри транслировалась на новостных каналах в Портленде, штат Орегон, и Сиэтле, штат Вашингтон.
Он сказал им тогда: "Я немного волнуюсь, но я взволнован. Если я не получу рекорд, я пережил невероятное приключение".
Напомним, мужчина создаст самый большой GPS-рисунок пениса за 24 часа. Он преодолеет 120 км через скользкую местность и минусовую температуру ради повышения осведомленности о психическом здоровье мужчин.
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