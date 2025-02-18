Мужчина прошел 100 000 шагов за день: как это повлияло на его организм (фото)

Британец, ранее прошедший 250 000 шагов в неделю, бросил себе новый вызов и преодолел 100 000 шагов всего за день.

28-летний Джек Месси Уэлш считал, что достижение новой цели будет легким, однако, это оказалось его "самым сложным вызовом". Джек объяснил, что он завершил свой 100 000-шаговый эксперимент в начале этого месяца, а это значит, что ему пришлось ходить при низких температурах и в темноте.

Ютубер, более известный в Сети как @JackSucksAtLife, рассказал, что в течение недели, предшествовавшей этому испытанию, он проходил в среднем 13 000 шагов в день. Кроме того, он был вооружен множеством энергетических закусок, чтобы не останавливаться на достигнутом, а также совершал несколько перерывов в течение дня.

На начальных этапах Джек сказал, что он "прекрасно проводил время" во время прогулки, отметив, что она была "очень легкой", и он преодолел отметку в 5 000 шагов за 48 минут.

"Мне интересно, в какой момент станет сложнее", – сказал он.

Джек Месси Уэлш / Фото: скриншот с видео

Чтобы разогреться, парень также совершил легкую пробежку, "чтобы ускорить процесс и надеялся выполнить задание примерно за 12 часов", хотя он добавил: "Спойлер: это заняло гораздо больше 12 часов".

После того, как на шагомере появилось 10 000 шагов, Джек признался, что стал чувствовать себя немного "истощенным", а также начал чувствовать "только небольшую" боль в пятке левой ноги.

Джек "пролетел" мимо отметки 15 000, и к тому времени, когда он преодолел 20 000 после примерно трех часов ходьбы, дискомфорт в пятке исчез. Однако вместо этого появилась "новая боль" в обоих лодыжках.

Когда он прошел 25 000 шагов, он пожаловался: "У меня начинает немного болеть спина, боль в лодыжках немного усилилась, но в общем все хорошо. Я думаю, что все будет хорошо, но я уже немного чувствую это сейчас. Усталость, безусловно, сказывается".

Джек Месси Уэлш / Фото: скриншот с видео

Он объяснил, что его ноги "покалывали", когда он сделал небольшой перерыв, чтобы подкрепиться, но вскоре он "проплыл 40 000 шагов", что означало, что 40% его испытания было завершено.

Когда блогер преодолел 75 000 шагов, он прокомментировал: "Это заняло так много времени. Это просто изнурительно и скучно. Прогресс казался таким медленным. Было практически непроницаемо темно, так что не было ничего интересного, на что можно было бы посмотреть. Я просто чувствовал себя несчастным и смирился с этим".

Спустя еще 45 минут он преодолел 88 000 шагов и приближался к финишу.

"Очевидно, что мои ноги болели примерно с 20 000 шагов, но последние 15 000 шагов были тяжелыми", — сказал Джек. "Мои ноги не очень болели, но каждый шаг, который я делал, причинял мне боль. Я думаю, что мои лодыжки набухли, поэтому моя обувь была менее удобной".

Джек Месси Уэлш / Фото: скриншот с видео

Через 15 часов, 28 минут и 22 секунды после старта Джек прошел 100 000 шагов, преодолев общее расстояние 76,83 км и сжег при этом 8678 калорий.

Размышляя о своем достижении, он пошутил: "Это был, безусловно, самый интенсивный вызов, который я когда-либо делал, и я очень рад, что сделал это сейчас – чтобы никогда не пришлось делать это снова. Я был настолько истощен, что даже не мог подняться на небольшой холм, чтобы вернуться к машине. Когда мы вернулись домой, разуться было настоящим испытанием".

Затем он показал своим подписчикам "очень гадкие" ноги, объяснив, что, несмотря на то, что он заклеил их пластырем, они не смогли защитить его от ран.

"У меня все еще были многочисленные волдыри, и мои ноги явно пережили тяжелое время", – рассказал Джек о своем испытании.

Джек Месси Уэлш / Фото: скриншот с видео

Он предупредил, что другие не должны пытаться повторить его 100 000 шагов "без серьезных тренировок", но добавил: "Несмотря на трудности, я рад, что мы это сделали, и я хочу продолжать преодолевать такие испытания. Основная сложность этого челленджа заключалась в том, сколько времени действительно нужно для его завершения".

Напомним, хирург похудел на 25 кг за 42 дня и рассказал, как ему это удалось. Медик выиграл несколько наград в конкурсе.

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