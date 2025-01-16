Мужчина прошел 250 000 шагов за неделю и был шокирован, как изменилось его тело – фото до и после

Мужчина рассказал, что ему удалось пройти 250 000 шагов за неделю, что в среднем составляет около 37 700 шагов в день.

Об этом пишет Mirror.

Британец Джек Месси Уэлш заметил, как "уменьшился" жир на животе, а также на руках, и одновременно укрепились мышцы ног, когда он принял вызов экстремальной ходьбы.

Преодолевая 27 км в день, Джек проходил в десять раз больше, чем среднестатистический человек делает за день (3000-4000 шагов), и более чем в три раза больше рекомендованных 10 000 в день.

Эксперты рассказали, следует ли доводить свои шаги до крайностей. Терапевт Дипали Мисра-Шарп рассказала, что хотя это ошеломляющее расстояние для пешей прогулки, она не рекомендована для всех. Она объяснила: "Проходить 250 000 шагов в неделю, то есть около 37 000 в день, является достаточно экстремальной нагрузкой, и ее стоит попробовать только тем, кто имеет хорошую физическую подготовку. Риски, скорее всего, преобладают потенциальные преимущества при таком экстремальном подсчете, если только человек не подготовился к этому, как к марафону, и не сделал это с умом".

Джек задокументировал свое путешествие в видео, которое просмотрели более 1,5 миллионов раз, поскольку он поделился честной реальностью. Подробно описывая изнурительные последствия миссии, он сказал, что после нее у него сильно болели ноги, набухли лодыжки и почернел ноготь на ноге. Однако он описал это как "удивительное чувство завершенности" и сказал, что оно стоило того, чтобы получить этот опыт.

В первый день он начал с утренней двухчасовой прогулки на 15 500 шагов, за которой следовала прогулка на 14 000 шагов, а затем небольшая прогулка с собакой вечером. Хотя он признался, что после первого дня было тяжело, он сказал, что вошел в хороший ритм после того, как изменил свой распорядок дня и поделился своими впечатлениями: "Я устал, но со мной все хорошо. Это просто один шаг за другим".

Джек Уэлш / Фото: JackSucksAtLife/Youtube

Но со временем Джек заметил, что с каждым днем становится все труднее, и на пятый день ему пришлось принять обезболивающее, чтобы справиться с болью в ногах – они были покрыты пузырями, а лодыжка набухла. Но когда ему удалось выполнить изнурительную задачу, это стоило того, поскольку экстремал заметил огромные изменения в своем теле.

Сравнивая свои фотографии до и после, Джек сказал: "Кажется, я стал уже, чем когда я только начинал, чего я не ожидал. Значит ли это, что я потерял немного мышечной массы?". Он обнаружил, что за неделю сбросил 0,9 кг. Его руки и туловище уменьшились, а бедра выросли на 0,5 см.

Джек Уэлш / Фото: JackSucksAtLife/Youtube

"Я не ожидал, что увижу какую-нибудь разницу, поэтому это очень странно", — сказал он. Однако он не рекомендовал бы бросать вызов. "Рекомендую ли я проходить 250 000 шагов в неделю? Абсолютно нет. Мои суставы просто не выдержат. Прошло два дня, а я все еще жду, когда отек вокруг лодыжек уменьшится".

Профессор Линдси Боттомс также рассказала Mirror, что хотя такое количество шагов в день может помочь похудеть, она не рекомендует этого делать. Она сказала: "Как бы мы ни хотели быть активными и пытаться делать как можно больше шагов, мы можем сделать слишком много. Новости о Уэлше, внезапно проходившем 37 000 шагов в день в течение недели, могут осветить некоторые проблемы, к которым это может привести. Если вы не привыкли делать такое количество шагов, а затем внезапно начинаете их делать, вы можете вызвать симптомы перетренированности. Это может ослабить вашу иммунную систему и сделать вас более восприимчивыми к вирусам простуды и гриппа. Умеренная физическая активность улучшает иммунную систему, но если вы делаете слишком много, она ее удручает".

Эксперт добавила, что это может привести к повышению частоты сердечных сокращений в состоянии покоя, что может осложнить засыпание и вызвать больше тревоги. Что касается отеков, она сказала, что это может произойти, "поскольку кровь может скапливаться в ногах". Она подытожила: "Хотя вы можете сжечь много калорий, начать сжигать жир и терять вес, у вас может возникнуть много других проблем, если вы вдруг значительно увеличите количество шагов".

Поэтому тем, кто хочет похудеть безопасно, Линдси рекомендует сократить потребление калорий в пределах разумного и увеличить количество шагов, которые вы делаете еженедельно. "Пытайтесь увеличивать количество шагов в неделю примерно на 500, а не резко, а выполнение упражнений для укрепления мышц, таких как пилатес, может помочь ускорить процесс похудения. Если вы увеличите мышечную массу, то будете сжигать больше калорий в состоянии покоя" .

Напомним, близнецы 12 недель тренировались с разницей в 20 мин и были шокированы результатом. Братья решили выяснить, стоит ли прилагать вдвое больше усилий.

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