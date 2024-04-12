Мужчина прошел босиком рекордное расстояние: сколько километров он преодолел (фото)

Поляк завершил самое длинное в мире путешествие босиком, пройдя и пробежав 3409,75 км вокруг Пиренейского полуострова без обуви.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

45-летний Павел Дуракевич начал свое путешествие на юге Франции у границы с Испанией. Он прошел вдоль границы, а затем отправился вдоль побережья полуострова против часовой стрелки, наконец финишировав в Сан-Хосе на юге Испании.

Часть маршрута пролегала вдоль популярного паломнического пути Камино де Сантьяго. Проходя по 20-50 км каждый день, Павел завершил все путешествие чуть менее чем за полгода.

Павел Дуракевич / Фото: guinnessworldrecords.com

Он побил предыдущий рекорд, установленный в 2021 году нидерландцем Антониусом Нутенбумом, на 390 км.

Павел живет в сицилийской сельской местности, где, по его словам, последние шесть лет ходит "преимущественно босиком". Он тренировался для установки рекорда, пробегая по 10 км ежедневно в течение пяти месяцев.

Кроме нескольких ожогов и порезов, он говорит, что его ноги не получили "никаких серьезных повреждений" во время рекордного похода.

В течение первого месяца путешествия он обжег ноги о раскаленный асфальт дороги, когда шел при температуре около 40°C. После обработки ног гелем, выжатым из растения алоэ вера, он начал бегать, чтобы снизить количество контактов с поверхностью дороги.

Павел Дуракевич / Фото: guinnessworldrecords.com

Павел говорит, что самым трудным аспектом поездки было найти мотивацию продолжать после того, как он побил предыдущий рекорд.

Он также столкнулся с неожиданными трудностями, такими как "много остановок" полицией, а также необходимость двигаться по оживленным дорогам без пешеходных дорожек.

Ночью он спал в фургоне на колесах, которым управлял его следовавший за ним друг и питался преимущественно свежими фруктами и овощами, которые он готовил в фургоне.

Павел взял на себя этот вызов, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Diamond Soul Foundation, соучредителем которой он является и поддерживает людей в их выздоровлении от наркозависимости. Они также организуют бесплатные лагеря на Сицилии для детей из малообеспеченных семей.

Павел Дуракевич / Фото: guinnessworldrecords.com

Павел также сделал это, чтобы показать, что обычные люди способны делать чрезвычайные вещи, если они прилагают достаточно усилий, самодисциплины и целеустремленности.

После успешного достижения мирового рекорда он сказал: "Это замечательное ощущение, и я осуществил свою детскую мечту. Кроме того, из-за зависимости я почти разрушил себя и был на самом дне, а теперь у меня есть рекорд и я помогаю другим. Мы являемся чудом, которое нужно открыть, а не проблемой, которую нужно исправить. Я очень благодарен за то, что смог это пережить".

Напомним, "мальчик-калькулятор" шокировал способностью молниеносного вычисления "невозможных" сумм в голове. Он установил мировой рекорд.

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