Мужчина прошел босиком рекордное расстояние: сколько километров он преодолел (фото)

Его путешествие длилось почти полгода.
Поляк завершил самое длинное в мире путешествие босиком, пройдя и пробежав 3409,75 км вокруг Пиренейского полуострова без обуви.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
45-летний Павел Дуракевич начал свое путешествие на юге Франции у границы с Испанией. Он прошел вдоль границы, а затем отправился вдоль побережья полуострова против часовой стрелки, наконец финишировав в Сан-Хосе на юге Испании.
Часть маршрута пролегала вдоль популярного паломнического пути Камино де Сантьяго. Проходя по 20-50 км каждый день, Павел завершил все путешествие чуть менее чем за полгода.
Он побил предыдущий рекорд, установленный в 2021 году нидерландцем Антониусом Нутенбумом, на 390 км.
Павел живет в сицилийской сельской местности, где, по его словам, последние шесть лет ходит "преимущественно босиком". Он тренировался для установки рекорда, пробегая по 10 км ежедневно в течение пяти месяцев.
Кроме нескольких ожогов и порезов, он говорит, что его ноги не получили "никаких серьезных повреждений" во время рекордного похода.
В течение первого месяца путешествия он обжег ноги о раскаленный асфальт дороги, когда шел при температуре около 40°C. После обработки ног гелем, выжатым из растения алоэ вера, он начал бегать, чтобы снизить количество контактов с поверхностью дороги.
Павел говорит, что самым трудным аспектом поездки было найти мотивацию продолжать после того, как он побил предыдущий рекорд.
Он также столкнулся с неожиданными трудностями, такими как "много остановок" полицией, а также необходимость двигаться по оживленным дорогам без пешеходных дорожек.
Ночью он спал в фургоне на колесах, которым управлял его следовавший за ним друг и питался преимущественно свежими фруктами и овощами, которые он готовил в фургоне.
Павел взял на себя этот вызов, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Diamond Soul Foundation, соучредителем которой он является и поддерживает людей в их выздоровлении от наркозависимости. Они также организуют бесплатные лагеря на Сицилии для детей из малообеспеченных семей.
Павел также сделал это, чтобы показать, что обычные люди способны делать чрезвычайные вещи, если они прилагают достаточно усилий, самодисциплины и целеустремленности.
После успешного достижения мирового рекорда он сказал: "Это замечательное ощущение, и я осуществил свою детскую мечту. Кроме того, из-за зависимости я почти разрушил себя и был на самом дне, а теперь у меня есть рекорд и я помогаю другим. Мы являемся чудом, которое нужно открыть, а не проблемой, которую нужно исправить. Я очень благодарен за то, что смог это пережить".
Напомним, "мальчик-калькулятор" шокировал способностью молниеносного вычисления "невозможных" сумм в голове. Он установил мировой рекорд.
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