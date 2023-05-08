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Мужчина проснулся от того, что работник известного отеля сосал пальцы его ног (фото)

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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Мужчина проснулся от того, что работник известного отеля сосал пальцы его ног (фото)

Мужчина проснулся от того, что работник отеля сосал пальцы его ног

Он сделал копию ключа и вошел в номер утром.

В США мужчина очнулся от того, что вечерний менеджер отеля South Hilton сосал пальцы его ног.

Инцидент произошел в городе Нэшвилл, штат Теннесси, пишет ladbible.com.

По словам местной полиции, 52-летний Дэвид Нил вошел в номер неназванного мужчины примерно в 5 утра 30 марта.

Он создал ключ-карту, которая предоставила доступ в комнату гостей отеля мужского пола. Жертва проснулся в ужасе и "начал противостоять работнику заведения".

Мужчина сразу узнал менеджера, поскольку накануне он заходил в его номер, чтобы починить телевизор.

Дэвид Нил / © ladbible.com
Дэвид Нил / Фото: ladbible.com

Полиция сообщила, что Нил признался, что вошел в комнату мужчины, но сказал, что это произошло потому, что он "почувствовал дым" и хотел убедиться, что с гостем все хорошо.

Впрочем, о "запахе дыма" он не сообщал другим сотрудникам. Также не было других заявлений о потенциальной пожарной опасности со стороны других гостей или обслуживающего персонала.

5 мая копы взяли Нила под стражу в его доме в Ливане. Ему были предъявлены обвинения в воровстве со взломом и нападении при обременительных обстоятельствах.

По данным WKRN, полиция заключила в тюрьму Дэвида под залог в размере 27 000 долларов.

Со своей стороны, гостиница опубликовала заявление, в котором говорилось: "Безопасность наших гостей и членов команды является нашим высоким приоритетом. Мы тесно сотрудничаем с полицейским управлением столичного Нэшвилла и в рамках политики компании не комментируем расследование".

Напомним, недавно житель Великобритании остановился в гостинице во время ремонта своего дома. Во время пребывания ключи от его номера получил пьяный незнакомец и залез к нему в постель.

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Дата публикации
Просмотры
1262
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