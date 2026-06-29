Мужчина "проснулся" перед изъятием органов: успели ли прекратить операцию

Операция (иллюстративное фото) / © pexels.com

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В США мужчина с диагнозом смерти мозга, по словам его семьи, неожиданно проснулся именно тогда, когда медики готовились изъять его органы для трансплантации.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Речь идет об Энтони Томасе "Ти-Джее" Гувера. Его доставили в больницу Baptist Health Richmond в Ричмонде, штат Кентукки, 25 октября 2021 года после остановки сердца, вызванной передозировкой наркотиков.

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На следующий день врачи сообщили семье, что у мужчины якобы отсутствуют рефлексы и нет мозговой активности. После осмотра медиков, родные приняли тяжелое решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.

Впоследствии персонал больницы сообщил семье, что Гувер был зарегистрирован в качестве донора органов в случае смерти.

Сестра мужа Донна Рорер напоминает, что во время церемонии прощания брат начал открывать глаза. По ее словам, ей казалось, что он наблюдал за родственниками в комнате.

"Он следил за нами. Его глаза двигались за нами. Нам сказали, что это просто рефлексы, обычное явление. Кто мы такие, чтобы подвергать сомнению систему здравоохранения?" – рассказала она.

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По словам женщины, семья доверилась объяснениям врачей. Однако впоследствии, когда медики уже готовились извлечь сердце Гувера для трансплантации, ситуация резко изменилась.

Донна заявила, что примерно через час после начала процедуры к родственникам вышел врач и сообщил, что ее брат "еще не готов" к операции, потому что пришел в себя.

"Он сказал, что он еще не готов. Он проснулся", - вспомнила сестра мужа.

Также женщина утверждает, что семье не сообщили еще один эпизод того же утра. По ее словам, во время катетеризации сердца Гувер также якобы просыпался.

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"Если бы мы знали об этом, то, очевидно, поняли бы, что он не находится в состоянии смерти мозга", - сказала Донна.

После этого врачи посоветовали семье забрать мужа домой и обеспечить ему комфортные условия, поскольку прогноз оставался тяжелым.

По словам Донны Рорер, она уже три года ухаживает за братом.

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