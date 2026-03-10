Мужчина проснулся с синей кожей и попал в больницу: неожиданная причина удивила медиков

Поседела рука. Фото: Томми Линч / SWNS

В Великобритании 42-летний строитель Томми Линч из Касл-Гресли (графство Дербишир) пережил необычный случай: однажды утром он проснулся с синеватым цветом кожи и был вынужден срочно обратиться в больницу

Об этом сообщило издание LADbible.

По словам мужчины, после двух ночей в новом постельном белье он проснулся очень уставшим и заметил, что его кожа стала синей. Из-за необычного вида его знакомый посоветовал немедленно обратиться к медикам, ведь заподозрил возможную нехватку кислорода.

15 ноября британец приехал в больницу Queen’s Hospital в городе Бертон. В приемном отделении медики были серьезно обеспокоены состоянием пациента: его сразу подключили к кислороду, а вокруг собрались несколько врачей.

Сам Томми вспоминает, что персонал был удивлен цветом его кожи. По его словам, врачи даже признались, что раньше не видели человека такого оттенка, который чувствовал бы себя нормально.

В конце концов настоящую причину удалось выяснить случайно. Когда один из врачей протер руку мужчины спиртовой салфеткой, кожа под ней сразу стала синей. Тогда стало понятно, что окраску вызвал краситель из новых простыней, которые мужчина не постирал перед использованием.

После инцидента Томми написал о своем опыте в соцсетях, чтобы предостеречь других. Он признался, что накануне уже замечал легкий голубой оттенок кожи, но решил, что это из-за холода. На следующий же день цвет стал ярче — и это его напугало.

Вернувшись домой, мужчина сразу постирал постельное белье. По его словам, после этого проблема больше не повторялась.

Британец также рассказал, что в течение недели пытался полностью смыть краситель с кожи, принимая несколько ванн в день — вода при этом приобретала голубой цвет.

Теперь он советует обязательно стирать новые простыни перед первым использованием, чтобы избежать подобных ситуаций.

