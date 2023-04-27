Мужчина проснулся в отеле с голым незнакомцем в постели: что произошло

Гость отеля проснулся и был озадачен, когда незнакомец вошел в его номер, разделся и залез в постель.

Житель Великобритании Мэйсон Сандерс останавливался в отелях во время ремонта своего дома. И во время пребывания мужчины в одном четырехзвездочном отеле ключи от его номера получил пьяный незнакомец, который залез к нему в постель.

Об этом сообщает Mirror.

24-летний Сандерс пытался насладиться своим пребыванием в четырехзвездочном отеле близ Уотфорда, когда ему пришлось пережить ужас всей своей жизни.

Мужчина рассказал, что около 4 утра 17 марта его разбудили какие-то движения. Вскоре Сандерс понял, что это был не его партнер, а незнакомец, который, по его словам, был пьян, разделся и залез к нему в постель.

Мейсон накричал на незнакомца и выгнал мужчину, прежде чем он пошел на рецепцию, чтобы пожаловаться.

"Я протянул руку, думая, что мой партнер рядом со мной. Но это был какой-то случайный пьяный парень. Администратор только что вручил совершенно незнакомому человеку ключ от моего номера. Меня могли убить, но отель отказывается признать серьезность ситуации", — рассказал Сандерс.

Он забронировал проживание в отеле на 16 марта, поскольку останавливался в бюджетных отелях, пока его дом ремонтировали, но решил побаловать себя в тот вечер. Мужчина говорит, что заплатил 60 фунтов стерлингов (около 2700 грн) за номер с двуспальной кроватью и наслаждался ужином в ресторане перед тем, как пойти спать в 23:00.

"Придя в гостиницу, я ожидал хорошего вечера. Но я очень испугался, когда перевернулся ночью и увидел пьяного мужчину, развалившегося на моей кровати. Когда я протянул руку, я сначала подумал, что это мой партнер, потому что тот сказал, что, возможно, присоединится ко мне после работы, но я быстро заметил, что это не так, я начал кричать на этого незнакомого человека, а он подскочил и побежал в ванную, где его стошнило, потом взял свою одежду и побежал по коридору, все еще в нижнем белье, промчался мимо стойки регистрации и вышел за дверь", – описал детали инцидента Мэйсон.

Тогда он ворвался в вестибюль и рассказал, что произошло.

Мужчина утверждает, что сотрудники отеля подтвердили – незнакомцу действительно дали ключ от комнаты Мейсона, не ответив ни на какие тайные вопросы о том, кто он такой.

Утром Мэйсон передал свою жалобу руководству, предложившему ему вернуть деньги за пребывание. Однако мужчина настаивает, что это недостаточная компенсация за произошедшее и готовится подать в суд на гостиницу.

"Где принимаются меры безопасности для защиты гостей? Мужчины могут быть такими же уязвимыми, как и женщины, в подобных сценариях, но отель отказывается серьезно воспринимать мою жалобу. Это был ужасный опыт, и это то, что останется со мной навсегда. Я готовлюсь подать в суд на сеть гостиниц – их нужно привлечь к ответственности", – подчеркнул Сандерс.

Полиция подтвердила телефонный звонок абонента, который хотел сообщить об инциденте, однако ему сказали, что это не дело полиции, а гостиница должна разобраться самостоятельно.

Напомним, в Израиле мужчина обнаружил в своей постели незнакомую молодую женщину. Он мгновенно запер ее там и вызвал полицию.

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