Мужчина простоял в планке рекордные часы: сколько времени он продержался в изнурительной позе

Чешский спортсмен испытал свою выносливость, продержавшись в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд.

Йозеф Шалек, он же Йоска, побил мировой рекорд Гиннеса, установленный в 2022 году Даниэлем Скалли. Тогда австралиец продержал планку 9 часов 30 минут и 1 секунду.

Йоска, терапевт, педагог и тренер по личному развитию принял вызов на фестивале AVATAR в Пльзене.

Спортсмен заявил, что новый мировой рекорд был установлен только пять лет спустя после того, как он решил изменить свою жизнь к лучшему.

"Пять лет назад у меня было 15 кг лишнего веса, я любил алкоголь и сигареты", — сказал он Книге рекордов Гиннеса. "Но определенный момент, изменивший мою жизнь, привел меня к этой трансформации, поэтому я хочу дать миру то, что независимо от вашего возраста вы можете просто вносить изменения, чтобы чувствовать себя счастливее, жизнерадостнее и здоровее".

Напомним, в Турции скончался обладатель самого длинного в мире носа Мехмет Озюрек. Рекордсмен, нос которого был 8,8 см, ушел из жизни в возрасте 75 лет.

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