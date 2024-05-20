Мужчина провалил собеседование через 2 минуты после неловкого ответа на простой вопрос

Достаточно одного неверного движения, чтобы разрушить все шансы на получение работы.

Мужчина признался, что испортил собеседование в течение первых двух минут после того, как неправильно понял основной вопрос – и предупредил других, чтобы они не повторяли его ошибок.

В своем сообщении на Reddit он утверждал, что интервьюер задал стандартный вопрос: "Как вы сюда попали?" и вместо того, чтобы рассказать о своей карьере к этому моменту, он просто ответил: "Автобусом".

Он добавил: "У меня был ледяной взгляд, когда меня озарило осознание... Он имел в виду мою карьеру. Остальные 58 минут прошли просто жестом".

Впрочем, он не единственный, кто допустил серьезную ошибку посреди собеседования. Сообщение этого мужчины поощрило более 1000 комментаторов поделиться собственным опытом:

Во время видеозвонка меня спросили: "Какой у вас бекгаунд?" Я подумал, что работодателя интересовал выбор декора, а не карьера. Я до сих пор не оправился от этого

Мне было 18 лет, и я подала резюме на должность секретарши терапевта, пытаясь понять, чем я хочу заниматься в жизни. В последние дни меня замучили спам-звонки, и я получила звонок с уведомлением "без идентификатора абонента" и ответила на него молчанием. На той стороне тоже было молчание. Секунд через 10 я говорю раздраженным тоном: "Так ты что-то скажешь? Чего ты хочешь?". Оказалось, что это была секретарша терапевта, которая звонила мне, чтобы проверить, как я говорю. Я не получила работу!

Напомним, женщине присудили 1,6 млн долларов компенсации из-за отмены собеседования. Кандидат полностью отвечала требованиям для указанной должности.

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