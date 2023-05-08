Мужчина провалил собеседование, как только зашел в офис: что он сделал не так

Ему даже не пришлось рассказывать о себе.

Мужчина допустил простую ошибку в течение 5 минут после прибытия на собеседование, и ему сразу же отказали.

Как рассказала менеджер по персоналу на Reddit, мужчина произвел плохое впечатление еще до того, как получил возможность доказать свои способности, передает mirror.co.uk.

Как оказалось, он не проявил доброты к администратору, когда она вошла в здание. HR-менеджер предупредила других, чтобы они не совершали такую же ошибку, поскольку она рассказала, что секретарша на самом деле тоже была менеджером по найму, которая пыталась оценить, насколько уважительны ее потенциальные сотрудники к другим.

"Сегодня кандидат провалил свое собеседование в первые 5 минут после того, как он вошел в здание. Он пренебрежительно отнесся к администратору. Она поздоровалась, но он едва посмотрел ей в глаза. Она попыталась привлечь его к разговору. Опять же, никакого зрительного контакта и интереса к разговору с ней. Чего кандидат не понял, так это того, что "регистратор" на самом деле была менеджером по найму. Она позвала его обратно в конференц-зал и объяснила, что каждый человек в нашей команде ценен и достоин уважения. Интервью закончилось", — рассказала женщина.

Со своей стороны, многие на Reddit согласились, что важно быть вежливым со всеми, что звучит как легкая задача. А один пользователь поделился своей подобной историей:

"Однажды меня взяли на работу, потому что я придержал дверь для дворника с коляской. Администратор сказал: "Это так мило с вашей стороны".

Напомним, в США пассажиры самолета проголосовали за принудительную высадку с рейса женщины. Стало известно, что их так разозлило.

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