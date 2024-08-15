Мужчина провел 37 лет в камере смертников за убийство, которое не совершал: сколько денег он получил

Невиновный мужчина был по ошибке приговорен к смертной казни за убийство, которое не совершал, и провел почти четыре десятилетия в тюрьме, но теперь он на свободе и настаивает, что не стал озлобленным.

Об этом пишет Mirror.

Роберту Дюбуазу было всего 18 лет, когда 19-летняя Барбара Грэмс подверглась сексуальному насилию и была жестоко убита в августе 1983 года, когда возвращалась домой из ресторана в Тампе, штат Флорида, США.

В основе обвинения лежала рана на щеке Барбары, которую судмедэксперт определил как след укуса. Несмотря на отсутствие явных подозреваемых, работник заправочной станции недалеко от места преступления выделил Роберта как члена группы, известной тем, что "создает проблемы".

Следователи собрали образцы укусов у нескольких мужчин, среди которых был Роберт, а судебный стоматолог пришел к выводу, что его зубы совпадают с меткой на щеке Барбары.

Роберт Дюбуаз / Фото: Innocence Project

Роберт был признан виновным в убийстве и первоначально приговорен к смертной казни, которая позже была заменена пожизненным заключением. Только в 2018 году организация Innocence Project убедила прокуроров пересмотреть дело.

Тест ДНК, недоступный в начале 1980-х годов, обнаружил причастность еще двух мужчин – Амоса Робинсона и Аброна Скотта. Оба уже отбывали пожизненное заключение за другое убийство.

В 2020 году Роберт наконец-то освободился из тюрьмы, проведя 37 лет заключения за преступление, которое не совершал. Роберт поделился, что научился отпускать любую агрессию.

На недавней сессии Reddit AMA с журналистами из Тампа-Бей Кристофером Спатой и Дэном Салливаном он рассказал о своих испытаниях. Когда его спросили, как он справляется с гневом из-за своей ситуации, Роберт ответил: "Многие люди злятся на меня, потому что я не злюсь. Я не позволяю гневу управлять моей жизнью или моим умом таким образом. Я решил не быть озлобленным. Я не хочу никого ненавидеть и этого не делаю. Поэтому я выбираю сочувствие. Когда меня посадили, я был ошеломлен. Как это могло со мной произойти? Как я сижу в камере смертников? Это было похоже на плохой сон, от которого я не мог проснуться. Я был в режиме защиты, пытаясь придумать любой способ доказать свою невиновность. Но я не сердился. И я видел, что ненависть делает с людьми в тюрьме".

Роберт Дюбуаз / Фото: Innocence Project

Сейчас ему 59, и он также рассказал, что, несмотря на то, что его отстранили от слушаний относительно условно-досрочного освобождения, он никогда не терял надежды доказать свою невиновность. "Я верил, что меня признают невиновным. В какой-то момент, особенно после третьего слушания по поводу условно-досрочного освобождения, в котором было отказано, я должен был подумать о себе, даже если я умру здесь, я просто хочу, чтобы правда в какой-то момент вышла наружу для моей семьи", — сказал он.

Роберт, который не дышал воздухом свободы с начала 80-х, обнаружил, что акклиматизация к современной жизни – это огромная проблема. В своей проникновенной статье он поделился своей сложной технической борьбой: "Телефон. До того, как я попал туда, если вы хотели куда-то пойти, вы использовали бумажные карты. Никаких карт Google или мобильного телефона. Не говоря уже о вещах, которые вы можете найти в Интернете сейчас, когда вам пришлось бы ехать, кто знает сколько км, чтобы найти то, что вы ищете. Деталь, предмет мебели вы можете просматривать, никуда не выходя. Я не спал всю ночь с телефоном в первые несколько ночей. Сначала я не мог ответить, когда мне звонила по телефону моя адвокат Сьюзан. Я постукивал по нему, потому что не знал, как его двигать. Поначалу это было ошеломляюще. Я видел мобильные телефоны в тюрьме, которые люди иногда получали, но я никогда не пользовался ими".

Роберт Дюбуаз / Фото: Innocence Project

Несмотря на политику Флориды относительно компенсации несправедливо заключенным в размере 50 000 долларов за каждый год заключения, загвоздка, известная как правило "чистых рук", лишила Роберта этого права из-за мелких краж в юности, в том числе кражи инструментов и слива бензина.

Не смутившись, Роберт боролся за законодательные изменения и одержал победу: законодатели предоставили ему 1,85 миллиона долларов. Его крестовый поход на этом не закончился, поскольку он подал в суд на город Тампа, задействованных детективов и стоматолога, чьи свидетельства о следе укуса способствовали его неправомерному осуждению.

В феврале городской совет Тампы единогласно согласился присудить Роберту 14 миллионов долларов. Однако он настаивает, что получит только около половины этой суммы после судебных издержек и гонораров адвокатов, и ни одна сумма денег не сможет компенсировать его потери.

"Я не получу 14 миллионов долларов, я получу только около половины этой суммы после судебных издержек и гонораров адвокатов и всего остального. Деньги ничего не восстанавливают", — заявил он.

Роберт Дюбуаз / Фото: Innocence Project

В марте Аброн Скотт признался в убийствах Барбары и еще одной женщины из Тампы, Линды Лансен. Амос Робинсон все еще ждет суда. Оба мужчины продолжают оставаться лицами, представляющими интерес по крайней мере в трех других нерешенных делах в заливе Тампа.

Напомним, опасный преступник, разыскиваемый 20 лет, устроился на работу полицейским. Он совершил убийство еще в декабре 2004 года.

Читайте также: