Мужчина провел шесть месяцев в коме, а когда открыл глаза, получил счет на 2,5 млн долларов

Мужчину, проснувшегося после шестимесячной комы после черепно-мозговой травмы, встретили со счет в 2,5 млн долларов (102 млн гривен).

Об этом сообщает Mirror.

Джону Пеннингтону, живущему в Лас-Вегасе, США, было 30 лет, когда он получил черепно-мозговую травму, коллапс легких и другие осложнения, являясь пассажиром в автокатастрофе.

Но после шестимесячной комы он чудом проснулся, шокировав присматривающую за ним медсестру. Хотя он ничего не помнит со своего сна, он помнит свои первые мысли. Он рассказал на Reddit: "Я проснулся с мыслью, что пора идти на работу, но почему-то обнаружил себя привязанным к койке в больнице. Когда я встретился взглядом с медсестрой и спросил, могу ли я воспользоваться ванной, она расплакалась и выбежала из палаты – только чтобы вернуться через несколько минут, извиниться и объяснить, что последние шесть месяцев я был в коме из-за очень тяжелой черепно-мозговой травмы".

Вскоре после этого ему предъявили больничный счет на 2,5 млн долларов – и это без учета двух курсов реабилитации в Программе обогащения общины штата Невада. Желая рассказать о том, как это быть в коме, Джон обратился в социальные сети, чтобы пользователи задали ему вопросы.

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Пользуясь возможностью, один юзер спросил: "Произошли ли у вас глубокие личностные изменения?". На что получил ответ: "Я не думаю, что у меня произошли какие-то личностные изменения, за исключением того, что я прошел через весь этот опыт и эмоциональное и психологическое влияние, которое он на меня оказал".

Другой пользователь спросил: "Какое произошедшее мировое событие, пока вы были в коме, шокировало вас больше всего, когда вы узнали о нем?". Трагично, но он говорит, что проснулся с вопросом, где его отец – и в течение трех недель никто не мог дать ему прямого ответа. Он сказал: "Было трудно чувствовать, что я его огорчил, или что он не смог справиться с тем, что видел меня таким. Моя сестра сказала мне через четыре недели после того, как я проснулся, что наш отец покончил с собой. Он не смог справиться с тем, что происходило, и покончил с собой. Эта вина преследовала меня в течение всего периода выздоровления. Я узнал немного больше о самоубийстве, и это помогло мне наконец простить себя. Была ли причина винить себя? Нет. Какой-то пьяный парень за рулем отцовского BMW без фар врезался в моего приятеля и меня, причинив черепно-мозговую травму, но я не мог избавиться от этого чувства еще некоторое время".

В обновленном сообщении Джон рассказал, что сначала он создал страницу на GoFundMe, чтобы помочь покрыть расходы за лечение, но поскольку это "никуда не привело", его адвокат взялся помочь покрыть расходы. Он добавил: "Мой адвокат проделал большую работу, чтобы все было оплачено. Я почувствовал облегчение, когда он сказал мне, что все удалось. Я не разбогател, но если учесть, сколько я был должен, то да, я разбогател".

Напомним, жена отключила систему жизнеобеспечения 38-летнего мужа в отместку за измены. У него случилось кровоизлияние в мозг в доме любовницы.

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