Мужчина прожил 30 лет с зажигалкой в желудке - она до сих пор работала

Реклама

В Китае 67-летний мужчина по фамилии Денг из провинции Сычуань узнал ошеломляющую новость: зажигалка, которую он проглотил еще в начале 1990-х, до сих пор лежала в его желудке и даже оставалась функциональной.

Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина признался, что сделал это «на спор» во время вечеринки, чтобы доказать свою смелость, и с тех пор полностью забыл об инциденте.

Реклама

Первые тревожные симптомы – вздутие и боль в животе – появились около месяца назад. Денг списывал их на гастроэнтерит и пытался лечиться самостоятельно, но когда состояние только ухудшилось и он не мог лежать из-за острой боли, обратился к врачам. Во время срочной гастроскопии медики увидели в желудке странный черный кубовидный предмет с гладкой поверхностью, частично поврежденный желудочной кислотой. Из-за скользкой текстуры эндоскопическое удаление оказалось невозможным.

Когда врачи спросили у пациента о возможном происхождении предмета, Денг вспомнил давний случай с зажигалкой. Он был убежден, что она давно прошла через пищеварительную систему, хотя годами периодически ощущал непонятную боль в желудке.

После того, как медики подтвердили, что посторонний предмет — это зажигалка, команда начала искать способ ее безопасного удаления. Хирургический метод сочли слишком рискованным, а обычная эндоскопия не гарантировала успеха. В результате врачи применили специальную технику, во время которой перед извлечением предмет полностью обернули — метод, который в медицинской среде сравнивают с «презервативной техникой».

Зажигалка

Когда зажигалку достали, оказалось, что ее корпус частично разъеден кислотой, но внутри все еще оставался газ — и устройство все еще работало. Врачи объяснили, что это стало возможным благодаря материалам, из которых изготавливают дешевые зажигалки: полипропилен и АБС-пластик отличаются высокой стойкостью к кислотам и способны выдерживать длительное воздействие желудочного сока.

Реклама

Напомним, женщина, которую объявили мертвой, пришла в себя в морге.