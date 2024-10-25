Мужчина прожил глубоко в лесу более 50 лет: как он обустроился

Американец, проведший десятилетие своей жизни в лесу без электричества, рассказал о том, что сделало это жизнь достойным того.

Об этом пишет LADbible.

У многих людей возникало желание бросить все и уехать жить куда-то, где бы они чувствовали себя оторванными от испытаний и невзгод великого мира. Одним из тех, кто действительно сделал это, был Джо Холлис, купивший участок земли в лесу в Северной Каролине и проведший оставшуюся жизнь, разбивая ее на собственный самодостаточный сад.

К нему пришел ютубер Питер Сантенелло, которому он рассказал о своей жизни и причинах, почему он решил уйти от всего этого и жить вне сети.

Джо родом из Детройта, он присоединился к Корпусу Мира и провел три года на Борнео, а по возвращении в США испытал "культурный шок", когда вернулся и увидел "все это разнообразие вещей".

Несколько лет он размышлял о продолжении учебы, но в конце концов решил, что "на самом деле не хочет учиться", добавив: "Я просто хотел жить один".

Джо Холлис / Фото: YouTube/Peter Santenello

Узнав о земле в Северной Каролине благодаря хиппи-коммуне, с которой он жил рядом в Детройте, они переехали туда, но, по словам Холлиса, "как и большинство хиппи-коммун, она просуществовала несколько лет и распалась". Однако он остался и в конце концов построил свой дом и ферму в лесу, где жил до конца своей жизни.

Со временем он построил приюты для других людей, которые могли бы приехать и остаться с ним, и сказал, что надеется, что его ферма со временем может превратиться в маленькое село, где будет жить около восьми человек.

"Когда я говорю об этом, люди сначала думают о том, от чего им придется отказаться", – говорил Джо о своем образе жизни. "В то время как я хочу сосредоточиться на том положительном, что вы получите".

Он продолжил, что его идея заключалась в том, чтобы "перенести потребности в цивилизации" и "вернуться к удовлетворению потребностей через прямую связь с планетой, с Богом".

Джо Холлис / Фото: YouTube/Peter Santenello

Прожив десятилетие в лесу, Джо, к сожалению, умер вскоре после того, как вышло видео на YouTube.

В ноябре в 2023 году на сайте GoFundMe, созданном для сбора средств на восстановление дома Джо, пострадавшего в результате пожара, появилась печальная новость, что за несколько месяцев до этого у него "диагностировали агрессивную форму рака", и он был переведен в хоспис.

На его сайте Mountain Gardens было записано, что Джо умер через три дня после этой новости, 9 ноября.

В недавней кампании GoFundMe, организаторы сообщили, что Mountain Gardens пострадал в результате урагана "Хелен", и хотя все здания, кроме одного сарая для инструментов, "чудом уцелели", оползень накрыл главный сад и повредил дорожки вокруг него.

Напомним, мужчина потратил все сбережения, чтобы купить заброшенный город-призрак. Он переехал туда в 2020 году.

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