Мужчина прожил на круизном лайнере 23 года и подсчитал реальные расходы на постоянное проживание

Большую часть последних 23 лет он провел на круизном лайнере, но это стоило ему определенных затрат.

Мужчина, проживший на круизном лайнере почти все последние 23 года, рассказал, сколько ему стоила жизнь в открытом море.

Об этом пишет LAD Bible.

В возрасте 47 лет Марио Сальседо решил, что собирается подать заявление об увольнении и жить на круизном лайнере Royal Caribbean's Voyager of the Seas. Теперь экипаж на борту знает его как "Супер Марио".

Он не единственный, кто больше не хочет жить на суше, но некоторые из них проводят свою жизнь на круизных лайнерах, потому что женились на членах экипажа. Марио платит за каюту на своем любимом круизном лайнере и просто живет там.

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Он объяснил, что не может позволить себе роскошные суда, поскольку имеет определенный бюджет, и сказал, что выбор каюты был основным компонентом работы над тем, как это сделать.

Марио объяснил, что в среднем его ежедневные расходы на жизнь на круизном лайнере начинались примерно со 100 долларов, но вскоре расходы увеличились.

Большую часть времени он путешествует по Карибскому бассейну, и предупредил, что если вы хотите поплавать вокруг света, вам придется платить больше.

Житель круизного лайнера также отметил, что цена на самом деле колеблется в зависимости от сезона, и что схемы лояльности могут привести к тому, что цены будут изменяться.

С учетом более высоких расходов, налогов и чаевых он сказал, что на самом деле тратил около 185 долларов США в день за базовый пакет без экскурсий на берег или других дополнительных услуг, которые можно было купить на корабле. В конце года самая дешевая каюта без окна, которую он мог себе позволить, обошлась Марио в 72 093 доллара в год.

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Он также счел цифры по той же схеме для каюты с балконом и сказал, что она будет стоить 101 258 долларов. Тем временем, если вы хотите снять полулюкс на год, он сказал, что это обойдется в 136 000 долларов, так что чем лучше место, где вы хотите жить на круизном лайнере, тем дороже оно вам обойдется.

Затем он сравнил это со стоимостью проживания в доме престарелых, сказав, что было бы дешевле жить в самом дешевом месте на круизном лайнере в течение года.

Напомним, туристическая компания Bare Necessities объединилась с Norwegian Cruise Line, чтобы запустить круиз для нудистов. Известно, какие правила "голого рая".

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