Мужчина прожил несколько минут в самой громкой комнате в мире: что с ним произошло (фото, видео)

Это помещение почти на 100 процентов отражает звук.

После того, как моряк провел час в самой тихой комнате в мире, другой мужчина ради эксперимента испытал самое громкое помещение.

Об этом пишет LADbible.

На первый взгляд, эта неприметная комната может выглядеть как постмодернистская арт-инсталляция, не имеющая ничего особенного, что режет слух. Впрочем, на самом деле это реверберационная камера, специально разработанная таким образом, чтобы каждая поверхность могла отражать звуковую энергию, позволяя всему пространству сохранять одинаковую громкость.

Эта комната также расположена в лаборатории Орфилд в Миннесоте, США, которая известна своей пресловутой безэховой камерой. Но в этом случае, вместо того, чтобы сводить вас с ума полным отсутствием звука, реверберационная камера будет отражать шум обратно на вас, пока он не станет невыносимым для человеческого уха.

Блогер опробовал самую громкую комнату в мире / Фото: Orfield Laboratories

Это, пожалуй, даже неприятнее, чем находиться в помещении, которое, как говорится, настолько тихое, что можно услышать звук собственных органов.

Что же происходит с человеком в реверберационной камере

Благодаря странному и удивительному миру Интернета хватает людей, готовых подвергнуть себя невыносимой боли в обмен на возможность стать популярным. Одним из таких людей является американский ютубер Райан Трахан, который вызвался выяснить, как долго он сможет продержаться. Спойлер: все закончилось не очень хорошо.

Прибыв в Миннесоту, создатель контента встретился со Стивом Орфилдом, владельцем Orfield Laboratories и экспертом по звуку, чтобы узнать, как работает пространство.

"Реверберационная комната – это помещение, почти на 100 процентов отражающее звук", — пояснил он. "Итак, где бы вы ни находились в реверберационной комнате, она не становится ни громче, ни тише... Звук везде одинаков. Чем громче вы говорите, тем он хуже".

Блогер опробовал самую громкую комнату в мире / Фото: YouTube/@Ryan

Для того чтобы провести эксперимент, Орфилд предложил Райану воспроизвести классическую музыку через колонки и посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем реверберация звуков станет слишком неприятной для восприятия. Не прошло и минуты эксперимента, как создатель контента ощутил явный дискомфорт. После почти двух минут пребывания в комнате Трахан был вынужден закрыть уши из-за "сенсорной перегрузки".

Затем он попытался ходить и даже танцевать, чтобы отвлечься, прежде чем окончательно завершить эксперимент через три минуты и 37 секунд.

Вспоминая о неприятном опыте, Трахан отметил, что он "физически не мог" оставаться неподвижным из-за высокого уровня шума.

Напомним, что известно о самом медленном в мире эксперименте, который длится почти 100 лет и до сих пор незавершен. Он был начат в 1927 году.

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