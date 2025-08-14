Мужчина прожил восемь лет с ножом в груди и не догадывался об этом — фото

Реклама

В Танзании мужчина ошеломил медиков, когда они обнаружили, что он прожил восемь лет с ножом в груди.

Об этом сообщает Need To Know.

44-летний пациент обратился в больницу с жалобами на выделение гноя из правого соска. Врачи были удивлены, ведь у него не было никаких симптомов. Он не чувствовал боли в груди, у него не было затрудненного дыхания, кашля или повышенной температуры, а все жизненные показатели оставались в норме.

Медики были озадачены, пока мужчина не вспомнил произошедшее почти десять лет назад. Во время «жестокой схватки» он получил многочисленные порезы на лице, спине, груди и животе, которые тогда были обработаны врачами.

По словам пациента, с тех пор его жизнь проходила «спокойно», пока он не заметил, что из-под соска начал вытекать гной.

Пациент обратился к медикам через 8 лет после инцидента

Рентген грудной клетки обнаружил истинную причину необычных симптомов – внутри грудной клетки застряло большое лезвие ножа. Оно проникло через правую лопатку, чудом не задев ни одного из жизненно важных органов.

Нож в груди пациента

Во время операции хирурги осторожно удалили нож, а также удалили гной, появившийся из-за отмершей ткани. Пациента перевели в отделение интенсивной терапии, где он провел 24 часа, после чего был перемещен в общую палату. Там он находился еще 10 дней под наблюдением врачей.

Нож в груди пациента

Как сообщает Journal of Surgical Case Reports, инцидент произошел в Национальной больнице Мухимбиле в Танзании. Пациент успешно восстановился после операции, а последующие обследования показали, что осложнений не возникло.

