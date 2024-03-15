Мужчина, проживший под водой 100 дней, заявил, что помолодел на 20 лет и стал ниже

Мужчина, побивший рекорд по самому долгому времени, проведенного под водой, говорит, что благодаря этому эксперименту он "помолодел".

Об этом пишет Daily Star.

Офицер военно-морского флота в отставке Джозеф Дитури, возможно, открыл ключ к омоложению и секрет лежит глубоко под водой. Прожив 100 дней в лагуне на глубине 9 метров в Ки-Ларго, Флорида, он смог остановить процесс старения своего тела.

Чувствуя себя на 20 лет младше на клеточном уровне, 56-летний доктор говорит, что почувствовал уменьшение боли и чувствует себя лучше, чем тогда, когда впервые ступил в капсулу.

Мужчина отметил, что у него снизился уровень холестерина и стресса. Фото: Instagram/drdeepsea

Анализ крови, взятый у Джозефа по окончании 100-дневного цикла под водой, показал снижение на 50% маркеров воспаления в его организме, а также увеличение в 17 раз количества стволовых клеток.

"Таким образом, у меня пролиферация стволовых клеток, уменьшение боли, уменьшение воспаления и ингибирование токсинов. Сейчас мне 56 лет. Мой внешний биологический возраст был 44 года", — сказал он WKMG News.

Мужчина прожил 100 дней под водой. Фото: Frazier Nivens/Florida Keys News Bureau/AP

Хотя улучшение здоровья доктора Дитури во время пребывания под водой казалось нескончаемым, ученый стал ниже.

Он добавил: "Я уменьшился на 19,05 миллисантиметра, у меня появились серьезные проблемы, я сломал зуб, когда был там внизу. Наука еще не закончена, но мы работаем над этим. Существует целый ряд вещей, которые он не может вылечить, но есть несколько хороших приложений для него".

Джозеф Дитури

Напомним, биохакер-миллиардер Джонсон заявил, что омолодил 70-летнего отца на 25 лет благодаря "суперкрови".

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