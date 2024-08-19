Мужчина прыгнул с высоты 5,7 км с Гималайской горы – зрелищные кадры

Британец установил мировой рекорд, прыгнув с гималайской горы Мэра Пик.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

34-летний Джошуа Брегмен совершил самый высокогорный в мире прыжок с парашютом, съехав на лыжах со скалы высотой 5 716 метров и приземлившись на землю с парашютом.

Он значительно превзошел предыдущий рекорд в 4359 м, установленный французом Матиасом Жиро в 2019 году.

Как следует из названия, скай-бейс-джампинг сочетает в себе виды спорта: катание на лыжах и бейс-джампинг.

Новый рекорд: Высокий диапазон Ski-BASE jump — 5,716 m (18,753 ft) реализуется по Joshua Bregmen (UK) в Solukhum, Nepal ⛷ pic.twitter.com/uJBCt6HIvT — Guinness World Records (@GWR) August 16, 2024

Джош, любитель приключений, постоянно живущий в своем фургоне, провел более двух недель, готовясь к попытке вместе со своей командой. Среди его подготовки были пешие и лыжные прогулки к месту прыжка, кемпинг на экстремальной высоте и расчистка трассы от мусора.

Они принялись за этот вызов, чтобы собрать деньги на благотворительность и повысить осведомленность о проблеме торговли людьми в Непале, откуда ежегодно вывозят тысячи детей.

Джошуа Брегмен / Фото: Guinness World Records

Попытка установить рекорд едва не провалилась, потому что когда команда прибыла на первое потенциальное место прыжка, их встретил "просто большой каменистый склон".

Джош вспомнил, как сел на один из многочисленных валунов, размышляя, стоит ли им повторить попытку следующего сезона. Однако это сомнение длилось недолго, и вскоре команда нашла "идеальный склон" — им просто нужно было расчистить лыжную трассу, передвигая валун и добавляя снег.

"Прошла большая часть на следующий день, пока в баке не осталось ничего", — сказал Джош. "Мы все так усердно работали, а недостаток кислорода, постоянная головная боль и сон на высоте около 6000 м еще больше изнашивали тело. Один из ребят даже сказал, что это было труднее, чем когда он поднимался на Эверест".

Джошуа Брегмен / Фото: Guinness World Records

Измученные они проспали еще одну ночь на высоте, прежде чем на следующий день попытаться побить рекорд.

"Той ночью нам повезло с 2-сантиметровым слоем снега – не так много, но это помогло", — вспоминает Джош. "Мечта была сделать несколько хороших S-образных поворотов и элегантно спуститься со скалы, но на самом деле мы имели лишь скромную каменистую взлетно-посадочную полосу на высоте востока около 6000 м. Я немного тяжело дышал перед прыжком из-за усталости и недостатка кислорода, но это только добавило волнение, особенно на фоне Эвереста".

Джошуа Брегмен / Фото: Guinness World Records

Попытка Джоша установить рекорд была полностью профинансирована им самим, без каких-либо спонсоров — он одолжил техническое снаряжение у друзей, взял лыжи, которые были в использовании, и носил "дешевую, поддельную" одежду.

"Вам не нужен весь этот модный блеск; вам просто нужно иметь настроение на все, с влечением к приключениям, немного упорства и хорошая команда", — добавил он.

Напомним, американка стала обладательницей самого широкого языка в мире. Она побила рекорд, который держался десять лет.

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