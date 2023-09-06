Мужчина пытается перебежать Атлантический океан на самодельной гидрокапсуле - фото

Он объяснил, для чего это делает.

В США арестовали мужчину за попытку пересечь Атлантический океан на гидрокапсуле, похожей на колесо для хомяка.

Об этом пишет ladbible.com.

Иранского спортсмена и активиста, проживающего в США, Резу Балучи задержали 1 сентября после того, как его заметила береговая охрана в 130 км от острова Тайби, штат Джорджия.

Как оказалось, мужчина направлялся в Лондон.

Гидрокапсула Резы Балучи / Фото: Flagler County Sheriff's Office

Охранники попытались прервать его путешествие в конце августа и сказали ему сесть на борт их лодки, где они смогут доставить его в безопасное место. Однако в ответ на это Реза угрожал зарезать себя. Ситуация действительно обострилась, когда он сказал, что взорвет бомбу, и власти поверили угрозе, поскольку, как сообщается, они видели провода в его руках.

Далее последовало двухдневное противостояние, и на место прибыло еще одно судно береговой охраны США, чтобы помочь доставить продовольствие и информацию о надвигающемся урагане. В конце концов, Балучи признался, что бомба была ненастоящей, и на следующий день поднялся на борт корабля береговой охраны.

Теперь ему предъявлено обвинение в препятствовании посадке на борт и нарушении приказа капитана порта по этой попытке.

Интересно, что пересечь Атлантику мужчина пытался не в первый раз:

Первая попытка в 2014 году

Балучи впервые отправился в плавание на своей "гидрокапсуле" — первая версия, изготовленная вручную, стоила активисту 4500 долларов — в 2014 году, надеясь добраться из Помпано-Бич до Бермудских островов в Пуэрто-Рико, а затем обратно в Майами.

Первая гидрокапсула Балучи / Фото: Facebook/ Reza Baluchi

Однако его планы были быстро сорваны, когда береговая охрана заметила его в более чем 100 км от берега Сент-Огастина и вытащила обратно на сушу, считая экспедицию слишком рискованной для активиста.

Операция по его спасению – член экипажа береговой охраны сообщил, что Балучи включил один из его аварийных маяков – стоила около 140 000 долларов. К спасению привлекли не только судно, но и вертолет и самолет.

Две попытки в 2016 году

Балучи вышел в море из Помпано-Бич, штат Флорида, в апреле в 2016 году, несмотря на то, что береговая охрана отказала ему в разрешении еще на одиночную экспедицию в 2015-м и даже угрожала тюремным заключением и большим штрафом.

Он надеялся пробежать через Джексонвилл, Бермудские острова, Гаити, Кубу, Пуэрто-Рико и Ки-Уест. Он взял для этой экспедиции новую гидрокапсулу стоимостью 22 000 долларов после того, как его первое творение было выброшено в море и повреждено.

Гидрокапсула Резы Балучи / Фото: Facebook/ Reza Baluchi

Через два дня после ожидаемого пятимесячного путешествия береговая охрана вывела его на берег недалеко от побережья Юпитера, штат Флорида.

Но это не помешало Балучи совершить третью попытку в том же году, однако береговая охрана снова провела его обратно на берег.

Сообщается, что, как и в случае с его последней попыткой, Балучи угрожал нанести себе вред, если власти вмешаются в его поездку. Впоследствии, вернувшись на сушу, активиста отправили на обследование в психбольницу.

Попытка в 2021 году

Два года назад Балучи пытался добраться на своем шаре до Нью-Йорка. Отправившись из Сент-Огастина, штат Флорида, он надеялся отправиться в трех-четырехнедельное путешествие в американский город.

На этот раз поездка была прервана, когда Балучи понял, что в его самодельном мяче не хватает GPS и кабелей для подзарядки, поэтому он отказался от экспедиции и выбрался на берег в округе Флаглер, штат Флорида.

Задержание в 2021 году / Фото: Twitter/ @FlaglerSheriff

В чем смысл всех этих попыток

Реза Балучи заявил, что мечтает пробежать через все 194 признанные страны мира, чтобы вдохновить всех и объединить. Его мечта – рассказать о жизни людей во всем мире с полной прозрачностью. Он будет транслировать этот опыт на камеру и создаст фильм.

В интервью FOX 35 Балучи также пояснил: "Моя цель — не только собрать деньги для бездомных, но и собрать деньги для береговой охраны, полицейского управления и пожарной службы. Они делают это ради безопасности и помогают другим людям. Я никогда не откажусь от мечты. Меня остановили четыре или пять раз, но я никогда не сдамся".

Напомним, в США пьяный водитель случайно вызвал копов сам на себя. Он заявил на другого водителя, который, по его мнению, ехал не по ту сторону шоссе. Но все было наоборот.

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